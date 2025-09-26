Більше не білявка: Тополя вразила яскравим перетворенням

Співачка Олена Тополя (екс-Alyosha), яку шанувальники звикли бачити білявкою, зважилася на сміливий експеримент. Тепер артистка - рудуля.

Результат перетворення 39-річної Олени зняла на відео її колористка, сама ж зірка - перепостила.

Донедавна Олена виглядала так Скріни з відео з Instagram

А тепер так

Схоже, співачка результатом задоволена

А вам як руда Тополя?

У дописі пояснюється, що кардинально змінити колір Тополя вирішила задля свого сольного київського концерту, який відбудеться в листопаді.

Нагадаємо, нещодавно Олена ділилася своїми світлинами у бікіні. А її чоловік, лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя пояснював, чому він лише за те, щоби кохана позувала для гарячих фотосетів.

Як відомо, в подружжя трійко дітей: Роман, Марко та Марія. На щастя, їх не було вдома, коли квартиру Тополь розтрощило в результаті ракетного обстрілу росіян.