Більше не білявка: Тополя вразила яскравим перетворенням
Співачка Олена Тополя (екс-Alyosha), яку шанувальники звикли бачити білявкою, зважилася на сміливий експеримент. Тепер артистка - рудуля.
Результат перетворення 39-річної Олени зняла на відео її колористка, сама ж зірка - перепостила.
У дописі пояснюється, що кардинально змінити колір Тополя вирішила задля свого сольного київського концерту, який відбудеться в листопаді.
Нагадаємо, нещодавно Олена ділилася своїми світлинами у бікіні. А її чоловік, лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя пояснював, чому він лише за те, щоби кохана позувала для гарячих фотосетів.
Як відомо, в подружжя трійко дітей: Роман, Марко та Марія. На щастя, їх не було вдома, коли квартиру Тополь розтрощило в результаті ракетного обстрілу росіян.
