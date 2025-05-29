Тополя в червоній сукні, перлах та рукавичках втілила стиль 1920-х на хіднику кінопрем'єри. Фото

Співачка Олена Тополя (раніше Alyosha) відвідала прем'єру фільму "Фінікійська схема" в ошатному образі.

У кінотеатрі зірка позувала у червоній сукні з тоненькими бретелями і ремінцем, довгих чорних рукавчиках і перлах. Лук завершувала маленька сумочка з білою квіткою, блискучі сережки та хвиляста укладка.

На фотографіях, опублікованих в Instagram, 39-річна виконавиця елегантно позувала на червоній доріжці.

Таке вбрання з відкритими плечима нагадало естетику 1920-х Фото Instagram

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Олена показала свою елегантну сторону

Співачка похизувалася тендітною фігурою

Нещодавно Тополя показувалась у спідньому й корсеті та в гумовій сукні співала з відомим музикантом. Спеціально для ТаблоID вона розповіла, які деталі у своїй зовнішності їй подобаються найменше, а які — найбільше.

Ще артистка зізнавалася, про яку процедуру краси жалкує. А не так давно Олена відреагувала на порівняння себе з Каменських.

Як відомо, чоловіком співачки є фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя. Подружжя має трьох спільних дітей: 12-річного Романа, 11-річного Марка і 4,5-річну Марію.