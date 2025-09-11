"Дуже багато витрат": Олена Тополя розповіла про фінанси своєї родини та як відновлюється їхня квартира після обстрілу. Відео

Олена Тополя розповіла про щомісячні сімейні витрати Кадр з instagram

Співачка Олена Тополя (раніше Alyosha) відверто розповіла, скільки фінансів потрібно їхній з Тарасом Тополею, лідером гурту "Антитіла", родині на місяць.

В Instagram з'явилося відео, де інтерв'юєрка поцікавилася про витрати знаменитості. Вона відповіла, що на побутові потреби, житло та трьох діток у подружжя йде близько 200 тисяч на місяць.

"У кожного свої запити. Мені потрібно багато, у нас велика сім'я. У нас є троє дітей, які в садочок ходять, в школу, на заняття. І ми два артисти, які потребують дуже багато витрат. І зараз після прильоту є витрати на житло, на оновлення. Десь 200 тисяч в місяць йде", — пояснила вона.

Співачка заговорила про бюджет у її родині та постійні витрати

Також 39-річна Олена розповіла, як проходить відновлення їхньої квартири у Києві після того, як її було розтрощено внаслідок ракетної атаки РФ:

"Зараз ми поки ночуємо у батьків, тому що у них є гарне укриття. А день проводимо в квартирі, відновлюємо. Вже є вікна, деякі шафи вже стоять. На кухні працює плита, піч і є раковина".

Зірка додала, що наразі активно готується до свого сольного концерту, на якому пролунають цікаві та неочікувані дуети

Нагадаємо, зіркове подружжя виховує трьох діток: 12-річного Романа, 9-річного Марка і 5-річну Марію. Олена і Тарас частенько показують милі моменти зі спадкоємцями, а на початку вересня уся родина попозувала на шкільній лінійці.

Якось ТаблоID оповідав історію кохання артистів та згадував про кризу в їхньому шлюбі через тривалу відстань після початку повномасштабної війни.