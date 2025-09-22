"Дівчата. Не всі подарунки варто приймати": Фреймут розкритикувала нашумілий букет у вигляді гігантського ведмедя

Уже кілька днів у мережі обговорюють незвичне замовлення, виконане однією з київських квіткових крамниць: велетенського ведмедя з червоних троянд.

Oт, наприклад, екстелеведуча та знавчиня етикету Ольга Фреймут такому сюрпризу, схожe, не зраділа б.

Трояндового ведмедя як приклад недоречного букета вона прокоментувала в Instagram.

До речі, в оригінальному дописі зазначалося, що замовник букета - нардеп Артем Дубнов. Раніше про це писали деякі Telegram-канали. Проте після того, як у коментарях власниця крамниці, колишня учасниця "Супермами" Анастасія Скальницька, спростувала це, ім'я і прізвище народного обранця з посту прибрали. Хоча фото його в колажі лишилося.

Продюсеру Володимиру Локотку треба мати на увазі: його дружина такий букет би не зацінила Колаж із Instagram Марафон Сучасних Манер

"Дозволю собі прокоментувати букет, який обговорюють. Шановні шанувальники, даруйте ті квіти, які пані зможе втримати в руках. Принаймі, поки ця пані жива (бо є моменти, коли доречно слати квіти в кошиках, але це інша, сумна історія)", - порадила Фреймут.

"Дівчата. Не всі подарунки варто приймати, якщо презент недоречний, можна відправити записку, чи текст, з повідомленням: "Мені приємна ваша увага, але я не можу прийняти це". І не пояснювати чому: "бо це вульгарно", "бо після такої "копиці троянд" доведеться віддатися, а ви мені навіть не подобаєтеся ", "бо моя квартира замаленька для цього бамбетля". Дівчата, бажаю всім кавалерів, які вміють дарувати квіти, схожі на вас. І ще, вмійте казати "ні" - часто воно сексуальніше за вимушене "так"", - додала вона.

