Полякова з 13-річною донькою показалися на тлі львівських краєвидів. Фото
Поки старша донька співачки Олі Полякової, 20-річна Марія гризе граніт музичної науки в Сполучених Штатах, молодша, 13-річна Аліса склала зірковій мамі компанію під час поїздки до Львова.
Кількома фото і відео з дівчиною Оля поділилася в Insta-сторіс.
Полякова запитала в дочки, як їй Львів, на що та відповіла "круто, гарно". Одне з фото, те, на якому вона цьомає Алісу в щоку, Оля підписала "памагітє", натякнувши, як непросто знімкуватися з підлітком.
Нагадаємо, Полякова розповідала, що кілька років тому Аліса висловлювала протест проти гендерних стереотипів, на деякий час ставши "Валерою" та перейшовши на чоловічий одяг. Як відомо, молодша донька Олі та її чоловіка Вадима Буряковського вже визначилася зі своїм професійним майбутнім.
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