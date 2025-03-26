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Полякова з 13-річною донькою показалися на тлі львівських краєвидів. Фото

Марія Ткаченко - 26 березня, 09:35
Оля Полякова

46-річна Оля - мама двох доньок: Марії та Аліси

Фото з Instagram Полякової

Поки старша донька співачки Олі Полякової, 20-річна Марія гризе граніт музичної науки в Сполучених Штатах, молодша, 13-річна Аліса склала зірковій мамі компанію під час поїздки до Львова.

Кількома фото і відео з дівчиною Оля поділилася в Insta-сторіс.

Оля Полякова і її донька

Аліса з мамою тусять у Львові


Полякова запитала в дочки, як їй Львів, на що та відповіла "круто, гарно". Одне з фото, те, на якому вона цьомає Алісу в щоку, Оля підписала "памагітє", натякнувши, як непросто знімкуватися з підлітком. 

Аліса Полякова

Донька артистки, як, мабуть, більшість підлітків, "обожнює" фотографуватися для маминого Instagram

Оля Полякова та її молодша донька Аліса

"Памагітє"

Нагадаємо, Полякова розповідала, що кілька років тому Аліса висловлювала протест проти гендерних стереотипів, на деякий час ставши "Валерою" та перейшовши на чоловічий одяг. Як відомо, молодша донька Олі та її чоловіка Вадима Буряковського вже визначилася зі своїм професійним майбутнім

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