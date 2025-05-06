Любить спорт і має риси прабабусі: експерти та інсайдери розказали, яка насправді 10-річна принцеса Шарлотта Вельська

2-г травня принцесі Шарлотті Елізабет Діані Вельській виповнилося 10 років. За традицією палац опублікував у Instagram нову світлину іменинниці: дівча, вбране для активної пригулянки на природі та з наплічником, широко всміхається в камеру.

Яка вона, юна сучасна принцеса, в реальному житті, експерти та джерела з оточення Лотті розказали People.

"У неї дуже сильна вдача. Вона практично мудріша за свій вік", - запевнив інсайдер із палацу.

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Те, як спокійно і врівноважено Шарлотта тримається під час появ на публіці, як-от під час параду 5-го травня - це і є її справжній характер, а не щось їй нав'язане. У цьому переконана дизайнерка дитячого одягу Амія Аррієта, яка декілька разів зустрічалася з принцесою.

Принцеса Шарлотта має сильну і врівноважену вдачу Фото Getty Images

"Вона виглядає дуже впевненою та в комфорті з самою собою та середовищі, в якому перебуває. Зрілість, яка приходить разом із такою відповідальністю - схоже, вона щоразу на висоті", - зазначила співрозмовниця журналу.

Шарлотта навчається в одній школі зі своїми братами, Джорджем та Луї, чого в попередніх поколіннях королівської родини не відбувалося.

"Монархія наздоганяє сучасність і замість того, щоби наполягати на школах суто для дівчаток, їм (членам королівської родини) хочеться якнайбільшої інтеграції. Старі королівські правила змінилися", - сказала авторка книг про британську монархію Інгрід Сюард.

Навчальний заклад Lambrook, який обрали для своїх нащадків принц Вільям і Кейт, приділяє багато уваги спорту і творчому розвитку учнів. Шарлотті вдається і те, і те.

Середня дитина принца Вільяма і Кейт, дівчинка стоїть третьою в черзі до трону Фото з принца і принцеси Вельських

"По вихідних ми їздимо з одних змагань на інші", - розказував якось Вільям.

"Вона більшу частину часу проводить догори дриґом, стоячи на руках або роблячи колесо", - жартувала про дочку Кетрін.

Те, що Лотті - дуже спортивна, підтвердив і інсайдер із палацу, мовляв, дівчинка в цьому сенсі - копія Кейт.

Із його слів, Шарлотті легко дається участь у формальних заходах, де потрібно дотримуватися багатьох правил. Вона там - наче риба у воді, і, ймовірно, справа в генах.

Лотті змалечку не ніяковіє перед фотографами Фото Getty Images

"Можна чітко побачити риси її прабабусі (Єлизавети ІІ)", - заявив неофіційний королівський біограф Роберт Хардман.

"Гадаю, Джордж завжди зможе на неї покластися. Як принцеса Анна для короля Чарльза, вона стане опорою і дуже великою цінністю для нього", - передрекла Арріета.

Але хоча життя Шарлотти багато в чому відрізняється від життя її ровесниць, багато в чому вона - звичайна 10-річка, яка фанатіє від Тейлор Свіфт та плете "браслетики дружби". З одним таким на руці, з написом "тато" в листопаді засвітився на публіці принц Вільям, а король Чарльз вигуляв онуччин подарунок торік навіть на відкриття парламенту.

Нагадаємо, подейкують, принц Вільям і Кетрін все ж поки не досягли згоди стосовно того, де продовжить навчання їхній первісток Джордж, майбутній король - у коледжі-інтернаті для хлопців або у "змішаному" навчальному закладі. Також інсайдери розказували, яким принц і принцеса Вельські бачать майбутнє Шарлотти та Луї.