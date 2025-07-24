58-річна Хаєк у бікіні продемонструвала спокусливі па для глянцю. Відео
Актриса Сальма Хаєк, яка навесні знялася для Sports Illustrated Swimsuit, із нагоди виходу обкладинки мексиканського видання глянцю показала у Instagram бекстейдж-відео зйомки, не менш гаряче за самі фото кралечки в бікіні.
Сальма граційно витанцьовувала перед камерою, схоже, отримуючи від процесу неабияке задоволення. На 58-річній акторці був білий купальник на мотузочках та золотий ланцюжок навкруг талії.
Нагадаємо, оскільки Хаєк терпіти не може займатися спортом, вона зробила танці своїм воркаутом. А ще зірка займається йогою і вражає фанів складними асанами та розтяжкою.
Як відомо, єдиній доньці Сальми від французького мільярдера Франсуа-Анрі Піно, Валентині Паломі вже 17 років.
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