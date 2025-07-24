58-річна Хаєк у бікіні продемонструвала спокусливі па для глянцю. Відео

Марія Ткаченко - 24 липня, 13:00
Сальма Хаєк
Скріни з Instagram Хаєк

Актриса Сальма Хаєк, яка навесні знялася для Sports Illustrated Swimsuit, із нагоди виходу обкладинки мексиканського видання глянцю показала у Instagram бекстейдж-відео зйомки, не менш гаряче за самі фото кралечки в бікіні.

Сальма граційно витанцьовувала перед камерою, схоже, отримуючи від процесу неабияке задоволення. На 58-річній акторці був білий купальник на мотузочках та золотий ланцюжок навкруг талії.

Сальма Хаєк у купальнику

Пустунка Сальма в бікіні витанцьовувала перед камерою


Сальма Хаєк у бікіні

Зйомка проходила в Мехіко

Сальма Хаєк в інстаграм

Хаєк колись і не мріяла, що опиниться на обкладинці цього глянцю

Фігура Сальми Хаєк
Фото Сальми Хаєк

58-річна зірка поділилася драйвовим та спокусливим відео в мережі

Фотосесія Сальми Хаєк
Сальма Хаєк на обкладинці

Для обкладинки Sports Illustrated México обрали ось цей кадр

Фото з Instagram Sports Illustrated México

Нагадаємо, оскільки Хаєк терпіти не може займатися спортом, вона зробила танці своїм воркаутом. А ще зірка займається йогою і вражає фанів складними асанами та розтяжкою.

Як відомо, єдиній доньці Сальми від французького мільярдера Франсуа-Анрі Піно, Валентині Паломі вже 17 років. 

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