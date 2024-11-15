Втечі за кордон, сольні кар’єри та публічні скандали: де зараз учасниці популярних у 2000-х дівочих гуртів

"Nikita", "НеАнгели", "Алібі" – усі ці та інші дівочі гурти були досить популярні у нульових. Однак не всі пройшли випробування часом та українським шоубізнесом.

ТаблоID розповість, де зараз Слава Камінська, сестри Завальські, що сталося з Вікторією Смеюхою та чому виправдовуються сестри Опанасюк з дуету "Анна-Марія". Усе найцікавіше – у матеріалі.

Гурт "Nikita"

Гурт "Nikita" у 2008 році заснував продюсер Юрій Нікітін. Дівочий бенд орієнтувався здебільшого на чоловічу аудиторію, адже віяв розкутістю та відвертістю без особливого сенсу у текстах пісень.

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Даша Астаф'єва

Даша Астаф’єва стала однією із перших солісток "Nikita". У 2007 році вона намагалася підкорити популярне шоу "Фабрика зірок", але без особливих успіхів. Натомість співачка познайомилася із Нікітіним, після чого і закрутилася їхня співпраця. Паралельно із музичною творчістю Даша активно будувала кар’єру моделі, знімаючись, зокрема, для Playboy.

Зараз Астаф’єва теж знімається у рекламних кампаніях. А співоча кар’єра, як сама заявляла артистка, поки на паузі. На початку повномасштабного вторгнення Даша зайнялася волонтерством. У 2023 році вона запустила проєкт Under Books – аудіокниги про українську культуру та історію. Наразі артистка незаміжня, вона не афішує ім’я свого коханого.

Юлія Кавтарадзе

Разом із Дашею Астаф’євою у дуеті співала і Юлія Кавтарадзе. Вона родом із Грузії, була артисткою балету Вєрки Сердючки, брала участь у гурті "А.Р.М.І.Я", але, завагітнівши, взяла на деякий час паузу. До гурту "Nikita" Кавтарадзе теж приєдналася у 2008 році. Вона не цуралася відвертого іміджу бенду та усіляко відповідала йому.

У 2011 році Юля залишила гурт. Вона одружилася із бізнесменом на ім’я Андрій та думала над сольною кар’єрою. Судячи з Instagram-сторінки співачки, вона зараз живе у Грузії.

Анастасія Кумейко

Анастасія Кумейко продовжила справу Юлії Кавтарадзе у гурті. Вона – професійна танцівниця. 5 років працювала в ансамблі Вірського, викладала хореографію. Спочатку артистка брала участь у гурті "А.Р.М.І.Я". Якось Юрій Нікітін попросив Кумейко замінити Кавтарадзе на декількох концертах – так ця співпраця з "Nikita" продовжилася на довгі 6 років. У цей період вона познайомилася із композитором Русланом Квінтою, з яким побудувала стосунки.

Анастасія зізнавалася, що робота у гурті не принесла їй великої популярності. А тому після завершення співпраці, зайнялася своєю справою. Зараз її знають як діджейку Нану, яка палко любить спорт.

Юлія Бричковська

Ще одна учасниця гурту "Nikita" – Юлія Бричковська. Протягом чотирьох років вона входила до складу бенду і співала разом із Астаф’євою та Кумейко. Однак у 2016 без жодних пояснень пішла зі сцени загалом. Тоді ж вона переїхала до Каліфорнії, де намагалася побудувати кар’єру моделі та особисте життя – Бричковська вийшла заміж за фотографа на ім’я Ігор.

Зараз небагатослівна сторінка Бричковської в Instagram майже порожня. Остання публікація була у 2022 році, де жінка демонструвала аутфіти, тож чим вона займається – достеменно не відомо.

Гурт " НеАнгели "

Ще одне дітище продюсера Юрія Нікітіна – гурт "НеАнгели", який був створений у 2006 році. Його незмінними солістками були Слава Камінська та Вікторія Смеюха. У 2021 році дівчата востаннє разом вийшли на сцену. Згодом Слава почала активно будувати сольну кар’єру.

Фото: з мережі

Слава Камінська

Після розпаду "НеАнгелів" Слава Камінська почала випускати сольні пісні, які користувалися популярністю серед прихильників. Після початку повномасштабного вторгнення вона виїхала з України разом зі своїми двома дітьми. У цей період Слава більше славилася своїми романами, аніж творчістю. Тож, зараз вона взяла паузу у кар’єрі, живе на Тенеріфе і нещодавно заявила, що кайфує від сидіння вдома з дітьми.

Вікторія Смеюха

Своєю чергою Вікторія Смеюха теж намагалася побудувати сольну кар’єру, але почала її з хайпу щодо Камінської і звинувачень у багаторічних знущаннях. А після повномасштабного вторгнення Смеюха узагалі зникла з радарів. Подейкують, що вона перебуває в Італії і уперше стала мамою.

Останнє фото Віки у соцмережах, опубліковане у жовтні 2022 року Фото: Instagram

Дует " Алібі "

Гурт "Алібі", до складу якого входили сестри Ганна та Ангеліна Завальські, здобув шалену популярність у нульових. Дівчата виконували попсові ліричні пісні, які користувалися попитом у прихильників. Та у 2012 році вирішили розійтися сольними шляхами.

По-перше, це рішення спонукало бажання сепарації від батька-продюсера, який увесь час керував творчістю дівчат. По-друге, артистки хотіли співати у зовсім іншому, непопсовому жанрі джазу. Сольне плавання Завальських не принесло їм великої слави, тому у 2021 році вони знову об’єдналися для спільного проєкту "The Alibi Sisters" і зараз створюють не просто концерти, а справжні вистави.

Дует " Анна-Марія "

Ще один родинно-творчий тандем – дует "Анна-Марія", солістками якого є сестри Опанасюк. Його ви можете пам’ятати за популярними проєктами "Шанс", "Голос країни" та скандальним відбором на Євробачення у 2019 році. Тоді співачки не змогли висловити чіткої позиції щодо окупації Криму Росією.

Як потім з’ясувалося, на батьків Опанасюк було відкрито кримінальне провадження за державну зраду – вони перейшли на бік російських окупантів в тимчасово окупованому Криму. А також змогли накопичити там значні статки.

Однак у 2022 році Анна та Марія почали чітко підтримувати Україну та співали для українських захисників. У своєму відеозверненні в Instagram вони запевнили, що засуджують російську агресію. Хоча шлейф минулого досі тягнеться за ними, і час від часу дівчатам нагадують їх невизначеність.

Гурт " Пающіє труси "

Український шоубізнес звик, мабуть, до будь-якого прояву творчості. Але поява у 2008 році гурту "Пающіє труси" його точно сколихнула, і не лише назвою. Дівочий бенд заснував Андрій Кузьменко разом із Володимиром Бебешком. Його головним завданням було "хаяти" шоубізнес, а лейтмотивом пісень було усе, що відбувалося всередині цієї кухні. "Ліжко продюсера" – чому б не заспівати про це пісню.

Склад гурту досить часто змінювався. Відомо, що довгий час його фронтвуменкою була Ольга Лізгунова, яка була і бек-вокалісткою гурту "Скрябін". У 2012 році вона вже пробувала себе у сольній кар’єрі під псевдонімом LIZ GUN. Зараз, судячи з її сторінки в Instagram, вона дає приватні уроки вокалу та займається власним гуртом LIZGUNOVA.

Інша ексучасниця "Пающіх трусов" - Олена Магдален теж почала займатися сольною кар’єрою. Вона випускала кавери на пісні Кузьми в аранжуванні Володимира Бебешка (тож можемо припустити, що вона продовжує співпрацю з продюсером) та дарує прихильникам власні пісні.

Гурт "REAL O"

Ще один популярний у нульових дівочий гурт - "REAL O". Його започаткувала Наталія Могилевська із учасниць "Фабрики зірок". Склад гурту декілька разів змінювався за період свого існування.

Світлана Тарабарова

Так, однією з учасниць була Світлана Тарабарова (палкі прихильники ще можуть пам’ятати її як Алісу за часів "Фабрики"). Після роботи в гурті вона вже досить тривалий період успішно займається сольною творчістю і є мамою трьох дітей.

Ліна Міцукі

Ліна Міцукі – ще одна колишня учасниця попгурту. Після завершення роботи у дівчачому бенді вона теж розпочала сольну кар’єру. Під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну співачка жила у Харкові. За декілька тижнів вона виїхала за кордон, де наразі і перебуває та продовжує займатися музикою.

Були в "REAL O" ще такі учасниці, як Регіна Тодоренко, Аліна Астровська та Олена Виноградова, однак ці панянки свого часу обрали Росію, де зараз і перебувають.

Нагадаємо, ТаблоID раніше розповідав, де зараз перебуває співачка Гайтана. А також розповідав про творчість Lama, яка повертається на сцену.