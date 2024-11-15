Втечі за кордон, сольні кар’єри та публічні скандали: де зараз учасниці популярних у 2000-х дівочих гуртів
"Nikita", "НеАнгели", "Алібі" – усі ці та інші дівочі гурти були досить популярні у нульових. Однак не всі пройшли випробування часом та українським шоубізнесом.
ТаблоID розповість, де зараз Слава Камінська, сестри Завальські, що сталося з Вікторією Смеюхою та чому виправдовуються сестри Опанасюк з дуету "Анна-Марія". Усе найцікавіше – у матеріалі.
Гурт "Nikita"
Гурт "Nikita" у 2008 році заснував продюсер Юрій Нікітін. Дівочий бенд орієнтувався здебільшого на чоловічу аудиторію, адже віяв розкутістю та відвертістю без особливого сенсу у текстах пісень.
Даша Астаф'єва
Даша Астаф’єва стала однією із перших солісток "Nikita". У 2007 році вона намагалася підкорити популярне шоу "Фабрика зірок", але без особливих успіхів. Натомість співачка познайомилася із Нікітіним, після чого і закрутилася їхня співпраця. Паралельно із музичною творчістю Даша активно будувала кар’єру моделі, знімаючись, зокрема, для Playboy.
Зараз Астаф’єва теж знімається у рекламних кампаніях. А співоча кар’єра, як сама заявляла артистка, поки на паузі. На початку повномасштабного вторгнення Даша зайнялася волонтерством. У 2023 році вона запустила проєкт Under Books – аудіокниги про українську культуру та історію. Наразі артистка незаміжня, вона не афішує ім’я свого коханого.
Юлія Кавтарадзе
Разом із Дашею Астаф’євою у дуеті співала і Юлія Кавтарадзе. Вона родом із Грузії, була артисткою балету Вєрки Сердючки, брала участь у гурті "А.Р.М.І.Я", але, завагітнівши, взяла на деякий час паузу. До гурту "Nikita" Кавтарадзе теж приєдналася у 2008 році. Вона не цуралася відвертого іміджу бенду та усіляко відповідала йому.
У 2011 році Юля залишила гурт. Вона одружилася із бізнесменом на ім’я Андрій та думала над сольною кар’єрою. Судячи з Instagram-сторінки співачки, вона зараз живе у Грузії.
Анастасія Кумейко
Анастасія Кумейко продовжила справу Юлії Кавтарадзе у гурті. Вона – професійна танцівниця. 5 років працювала в ансамблі Вірського, викладала хореографію. Спочатку артистка брала участь у гурті "А.Р.М.І.Я". Якось Юрій Нікітін попросив Кумейко замінити Кавтарадзе на декількох концертах – так ця співпраця з "Nikita" продовжилася на довгі 6 років. У цей період вона познайомилася із композитором Русланом Квінтою, з яким побудувала стосунки.
Анастасія зізнавалася, що робота у гурті не принесла їй великої популярності. А тому після завершення співпраці, зайнялася своєю справою. Зараз її знають як діджейку Нану, яка палко любить спорт.
Юлія Бричковська
Ще одна учасниця гурту "Nikita" – Юлія Бричковська. Протягом чотирьох років вона входила до складу бенду і співала разом із Астаф’євою та Кумейко. Однак у 2016 без жодних пояснень пішла зі сцени загалом. Тоді ж вона переїхала до Каліфорнії, де намагалася побудувати кар’єру моделі та особисте життя – Бричковська вийшла заміж за фотографа на ім’я Ігор.
Зараз небагатослівна сторінка Бричковської в Instagram майже порожня. Остання публікація була у 2022 році, де жінка демонструвала аутфіти, тож чим вона займається – достеменно не відомо.
Гурт "НеАнгели"
Ще одне дітище продюсера Юрія Нікітіна – гурт "НеАнгели", який був створений у 2006 році. Його незмінними солістками були Слава Камінська та Вікторія Смеюха. У 2021 році дівчата востаннє разом вийшли на сцену. Згодом Слава почала активно будувати сольну кар’єру.
Слава Камінська
Після розпаду "НеАнгелів" Слава Камінська почала випускати сольні пісні, які користувалися популярністю серед прихильників. Після початку повномасштабного вторгнення вона виїхала з України разом зі своїми двома дітьми. У цей період Слава більше славилася своїми романами, аніж творчістю. Тож, зараз вона взяла паузу у кар’єрі, живе на Тенеріфе і нещодавно заявила, що кайфує від сидіння вдома з дітьми.
Вікторія Смеюха
Своєю чергою Вікторія Смеюха теж намагалася побудувати сольну кар’єру, але почала її з хайпу щодо Камінської і звинувачень у багаторічних знущаннях. А після повномасштабного вторгнення Смеюха узагалі зникла з радарів. Подейкують, що вона перебуває в Італії і уперше стала мамою.
Дует "Алібі"
Гурт "Алібі", до складу якого входили сестри Ганна та Ангеліна Завальські, здобув шалену популярність у нульових. Дівчата виконували попсові ліричні пісні, які користувалися попитом у прихильників. Та у 2012 році вирішили розійтися сольними шляхами.
По-перше, це рішення спонукало бажання сепарації від батька-продюсера, який увесь час керував творчістю дівчат. По-друге, артистки хотіли співати у зовсім іншому, непопсовому жанрі джазу. Сольне плавання Завальських не принесло їм великої слави, тому у 2021 році вони знову об’єдналися для спільного проєкту "The Alibi Sisters" і зараз створюють не просто концерти, а справжні вистави.
Дует "Анна-Марія"
Ще один родинно-творчий тандем – дует "Анна-Марія", солістками якого є сестри Опанасюк. Його ви можете пам’ятати за популярними проєктами "Шанс", "Голос країни" та скандальним відбором на Євробачення у 2019 році. Тоді співачки не змогли висловити чіткої позиції щодо окупації Криму Росією.
Як потім з’ясувалося, на батьків Опанасюк було відкрито кримінальне провадження за державну зраду – вони перейшли на бік російських окупантів в тимчасово окупованому Криму. А також змогли накопичити там значні статки.
Однак у 2022 році Анна та Марія почали чітко підтримувати Україну та співали для українських захисників. У своєму відеозверненні в Instagram вони запевнили, що засуджують російську агресію. Хоча шлейф минулого досі тягнеться за ними, і час від часу дівчатам нагадують їх невизначеність.
Гурт "Пающіє труси"
Український шоубізнес звик, мабуть, до будь-якого прояву творчості. Але поява у 2008 році гурту "Пающіє труси" його точно сколихнула, і не лише назвою. Дівочий бенд заснував Андрій Кузьменко разом із Володимиром Бебешком. Його головним завданням було "хаяти" шоубізнес, а лейтмотивом пісень було усе, що відбувалося всередині цієї кухні. "Ліжко продюсера" – чому б не заспівати про це пісню.
Склад гурту досить часто змінювався. Відомо, що довгий час його фронтвуменкою була Ольга Лізгунова, яка була і бек-вокалісткою гурту "Скрябін". У 2012 році вона вже пробувала себе у сольній кар’єрі під псевдонімом LIZ GUN. Зараз, судячи з її сторінки в Instagram, вона дає приватні уроки вокалу та займається власним гуртом LIZGUNOVA.
Інша ексучасниця "Пающіх трусов" - Олена Магдален теж почала займатися сольною кар’єрою. Вона випускала кавери на пісні Кузьми в аранжуванні Володимира Бебешка (тож можемо припустити, що вона продовжує співпрацю з продюсером) та дарує прихильникам власні пісні.
Гурт "REAL O"
Ще один популярний у нульових дівочий гурт - "REAL O". Його започаткувала Наталія Могилевська із учасниць "Фабрики зірок". Склад гурту декілька разів змінювався за період свого існування.
Світлана Тарабарова
Так, однією з учасниць була Світлана Тарабарова (палкі прихильники ще можуть пам’ятати її як Алісу за часів "Фабрики"). Після роботи в гурті вона вже досить тривалий період успішно займається сольною творчістю і є мамою трьох дітей.
Ліна Міцукі
Ліна Міцукі – ще одна колишня учасниця попгурту. Після завершення роботи у дівчачому бенді вона теж розпочала сольну кар’єру. Під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну співачка жила у Харкові. За декілька тижнів вона виїхала за кордон, де наразі і перебуває та продовжує займатися музикою.
Були в "REAL O" ще такі учасниці, як Регіна Тодоренко, Аліна Астровська та Олена Виноградова, однак ці панянки свого часу обрали Росію, де зараз і перебувають.
Нагадаємо, ТаблоID раніше розповідав, де зараз перебуває співачка Гайтана. А також розповідав про творчість Lama, яка повертається на сцену.