"Сиділа над унітазом і ридала": Олена Світлицька відверто поділилася своїм досвідом подолання РХП

Акторка Олена Світлицька розповіла про використання ін'єкцій для схуднення і назвала причини свого рішення.

Свій пост зірка екранів супроводила фотосесією, зробленою на пляжі. На сонячних кадрах 33-річна Світлицька у зелено-жовтому бікіні ефектно попозувала на піску.

"Я п'ять років тому і я сьогодні — це зовсім різні особистості. Ті, хто зі мною давно, точно пам'ятає як я народжувала вдома, виховувала дітей без підгузків, не робила щеплень і терпіла головний біль, доки він сам не пройде... Але час іде і мої погляди теж змінюються. Особливо у світлі останніх подій в моєму житті", — поділилася вона.

Актриса показала спокусливі літні світлини Фото a.pavliiuk

Олена зізналася, що розлучення з її чоловіком Миколою на початку року далося їй важко психологічно та фізично. У неї почалися переїдання і перші ознаки РХП:

"Можливо до кінця я вам не відкривала той біль, який проживала взимку. Було дуже боляче і важко. Все це відображалося на моєму тілі. Ночами я ридала, придушувала свої переживання їжею, а потім блювала в сльозах. Сама не вірю, що все це відбувалося зі мною".

До речі, Світлицька є мамою двох донечок: Віри та Марії

"Психологи, спеціалісти з РХП, медитації, спорт — нічого не могло зупинити це пекло. Найжахливіший спогад — це коли Віра зайшла в ванну, а її мама сиділа над унітазом і ридала. Чи таким прикладом я хочу бути для своїх дітей? Ні!"

Олена похвалилася пласким животом на пляжі

За її словами, саме використання препаратів допомогло їй подолати розлади харчової поведінки і краще почуватися.

"РХП позаду. І так, можливо я не змогла з цим справитися сама, але є результат. І це головне. Впевнена, що ви оціните мою відвертість і відкритість. Бо ви навіть не уявляєте, яка кількість зірок використовує це і вам не розповідає".

Знаменитість похвалилася пружними сідницями у купальнику

"Тому сьогодні, коли мені кажуть, що я ризикую своїм здоров'ям, використовуючи препарат — для мене звучить просто смішно. Я розумію упередження людей, які не розібравшись вішають свої стереотипні уявлення"

Нагадаємо, якось ТаблоID описав цікаві факти про життя Світлицької, серед яких домашні пологи і бунтарська ера.

Днями тенісистка Серена Вільямс зізналася, що скинула 14 кілограмів завдяки препаратам для схуднення. А реперка Lizzo прокоментувала свій досвід використання "Оземпіка".

До списку зірок, які худли за допомогою ін'єкцій, також відносять мільярдера Ілона Маска, співачку Крістіну Агілеру та актрису Барбі Феррейру. Хоча офіційно цьому не було підтверджень.