СПЕЦПРОЄКТ "M-LIFE"

Квас-шампанське, сливняк та збитень: топ напоїв із натуральних інгредієнтів, що є кориснішими за газованки

Спецпроєкт
14 серпня 2024
“Та не пий ти отую свою колу, там же хімія одна” - мабуть, не знайдеться жодної людини, яка бодай раз не почула би в дитинстві цієї мудрої настанови від своєї бабусі. І вона таки мала рацію, адже нині домашні лимонади, узвари та компоти у меню популярних закладів упевнено змушують посунутися забарвлені фабричні газованки.
Якими ж напоями ласували маленькі (і не лише) українці в давнину? ТаблоID у спецпроєкті M-Life разом із мужнім брендом “Козацька Рада” зібрав топ рецептів, котрийсь із яких вам неодмінно закортить спробувати.
Власне, почнімо з “бази”…
Компот
узвар
сливняк
морс
кисіль
Сита́
збитень
квас

Компот

Для приготування цього напою з давніх-давен використовуються свіжі фрукти та ягоди. Компот може бути як монокомпонентним – яблучний, вишневий, грушевий тощо – або ж скомбінованим із усіх дарунків садів, яких забажає душа. Суворих правил відносно варіння не існує, але досвідчені господарі й господині радять спершу довести воду до кипіння, потім додати цукор і діждати повного його розчинення та лише тоді вкидати “серце” майбутнього компоту. А ще мати на увазі, що, наприклад, груша та порічки потребуватимуть різної кількості часу для приготування, тож найдрібніші інгредієнти доцільно вводити пізніше.
Лайфхак: якщо наприкінці варіння докинути жменьку червоних ягід, колір компоту вийде насиченішим.
До речі, цілком гідним конкурентом фруктово-ягідним компотам у вашому весняно-літньому меню може стати компот із румбамбару. Він же рабарбар або просто ревінь, стебла якого перед варінням слід очистити від шкірки і накришити.
Фото: Getty images

Узвар

Наші прапрапрабабці не мали змоги заморожувати ягоди та фрукти на зиму, відтак активно їх сушили, щоби потім варити насичені узвари.
Аби змусити яблука, грушки, вишні, родзинки тощо “прокинутися” і віддати свій смак та аромат перед варінням, їх замочують на 30-60 хвилин, тоді варять на повільному вогні до м’якості, а підсолоджують уже наприкінці.
Замість цукру традиційно використовувався мед. До слова, можна проекспериментувати зі спеціями, особливо в холодну пору року - розмарином, корицею, гвоздикою.
Фото: Getty images

Сливняк

Хай вас не вводить у оману назва: цей напій, яким, зокрема, частували дорогих гостей на весіллях, готувався не лише зі слив. Для початку варився густий узвар із сушених тих-таки слив, вишеньок, яблук і груш, а потім ретельно перетирався через сито. Потім до нього додавали крохмаль і цукор – за смаком, залежно від того, наскільки солодкі були груші.
Цікавий факт: у деяких селах Житомирщини напій має яскраву назву “бичаче варення”.
До речі, цукор перейшов у категорію загальнодоступних продуктів лише декілька десятиріч тому. Відтак першим етапом приготування узвару або компоту колись було виварювання цукрового буряку, а вже потім у цю солодкаву рідину вкидалися ягоди та фрукти. Крохмаль теж колись не був чимось таким, що можна вільно піти собі та придбати. Тож щоразу, коли терлася картопля на деруни, білувата “юшка” ретельно збиралася, а її осад висушувався.
Фото: Getty images

Морс

Цей напій за своєю вітамінністю впевнено випереджає і компот, і узвар, позаяк його інгредієнти піддаються мінімальній термообробці.
Ягоди (зазвичай морс готують саме з них) вичавлюються на сік, який, у якості потужного-запашного фінального акорду, вливається до вже готового компоту, звареного з ягідної вижимки.
Існує й варіант, який виключає варіння взагалі: у віджатий сік додається кип’ячена вода та цукор за смаком.
Фото: Getty images

Кисіль

Якщо на фінальній стадії варіння компоту влити до нього розведений у холодній воді крохмаль, то матимемо кисіль. Але існує ще одна, не менш цікава його версія: кисіль молочний.
Фото: Getty images
Молоко доводимо до кипіння, додаємо ваніль і цукор, а тоді додаємо розведений у невеличкій кількості холодного (!) молока крохмаль, постійно помішуємо, хвильку тримаємо на повільному вогні – готово.
Лайфхак для батьків: діткам може посмакувати, якщо таке саме утнути з какао.

Сита́

Вона ж ситиця та медова (чи медяна) сита – склад цього солодкого та корисного напою максимально лаконічний та довершений: вода плюс мед.
Пропорції можна варіювати за смаком, але почати експериментувати радимо з 1:1.
Закип’яченій воді даємо вистигнути до теплої, тоді додаємо мед і добре розмішуємо до повного розчинення. Далі переливаємо ситу в банку і остаточно охолоджуємо – в холодильнику напій може зберігатися до 2 тижнів.
Фото: Getty images
До речі, ситою, а не цукровим сиропом, підгодовують бджіл ближче до весни дбайливі бджолярі, що є ще одним аргументом за те, щоби скуштувати її й собі.

Збитень

Це духмяний напій на меді зі спеціями (кориця, імбир, кардамон, бодян, чорний перець тощо), цілющими травами та, іноді, відваром сухофруктів.
Традиційно він подається в теплому чи гарячому виді, але в охолодженому буде не менш цікавим.
Назва, імовірно, походить від слова “збивати”, адже традиційно його готували у двох посудинах: в одній, довівши воду до кипіння, розчиняли мед, у другій варили решту інгредієнтів, а насамкінець змішували все разом, себто збивали.
Фото: Getty images

Квас

Нині існує широчезне розмаїття цього традиційного напою, що отримується шляхом натурального бродіння – хлібний, фруктовий, ягідний, на квітах бузини, на березовому соці та навіть на буряковому – жагу до експериментів не можна і не треба стримувати.
Фото: Getty images
Із-поміж усього цього смакового карнавалу ви рішили виокремити три рецепти: мегапростий, для якого вам знадобиться лише два інгредієнти і дрібка терпіння, іще один – із вельми несподіваних складових, а третій - настільки цікавезний, що його недарма завзято поширюють у TikTok.
Отже, для першого вам знадобиться: свіжовичавлений яблучний сік та жменя родзинок. Три дні у холодильнику (або у льосі) – і можна смакувати.
Для другого беремо буряк, краємо його шматочками та вкладаємо в 3-літровий слоїк. Заливаємо охолодженою кип’яченою водою майже до верху. Шок-інгредієнт: додаємо 1-2 столових ложки соку з-під квашеної капусти або огірків. Квас готується впродовж 3-5 днів: тримаємо в затемненому місці та знімаємо пінку по мірі її підйому.
Бонус: подейкують, цей напій дуже сприяє підняттю гемоглобіну. Бонус другий: зливши одну порцію квасу, можна ще пару разів заливати ті ж самі бурячки, хіба що продукт уже виходитиме кислішим.
До третього рецепту є попередження: щасливчики, які вже скуштували цей диво-напій, порівнюють його з трохи п’янким фраголіно, тож малим діткам або тим, хто не вживає алкоголю, пропонувати його не варто. Власне, в мережі він називається і квасом, і шампанським.
Беремо квітки чорнобривців в кількості 50 штук. Засипаємо півлітровою баночкою з горою цукру в каструлі, додаємо 1,5-2 столові ложки лимонної кислоти.
Перемішавши все це, заливаємо 5 літрами холодної, не кип’яченої води та лишаємо в спокої на добу. Через добу розливаємо по пластикових пляшках, лишаючи десь третину порожньою, щоби квасові було де бродити. Не забуваємо розкласти по пляшках і квіточки. Кладемо горизонтально в льох або в холодильник, чекаємо місяць, дегустуємо, приємно дивуємось.
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Футболки та худі кольору хакі. Тактичні сорочки та флісові кофти. Штани M-Tac та камуфляжні кросівки Saucony.  “Дуже дивно, коли війна, а ти в костюмі” – так у лютому 2023 року в інтерв'ю BBC пояснив свій новий образ Володимир Зеленський.
Зовнішній вигляд президента із завзяттям обговорювали світові ЗМІ та українські експерти. Але не помітили дещо парадоксальне: ззовні миролюбиві західні лідери не гребують речами, запозиченими фешн-індустрією з гардеробу військових. Причому такими, що про їхнє мілітарі-минуле здогадуються не всі.

Авіатори

20 лютого 2023 року в Київ неочікувано завітав президент США Джо Байден. В той історичний день бомбардувати столицю України росіяни не наважились. Єдине, що загрожувало Байдену – сліпуче лютневе сонце, від якого він рятувався за допомогою окулярів-крапель або “авіаторів”.
Історія порятунку очей Байдена від сонця під час неанонсованого візиту в столицю України бере початок в першій половині XX століття з розвитком військової авіації. У 1929 році полковник Джон А. Макріді звернувся до виробника медичного обладнання Bausch&Lomb із запитом: розробити окуляри, які б покращили роботу пілотів.
Президент США носить лише авіатори 
Фото Getty Images
Великі, краплеподібні, світловідбиваючі та сонцезахисні. Злегка опуклі лінзи, тонка оправа, пластикові тримачі для носа – після багатьох вдосконалень Bausch&Lomb представили Ray-Ban Aviator, створивший цивільний підрозділ Ray-Ban. Який зрештою перетворився на бренд та окрему компанію.
Стиль, відвага та потяг до пригод – ось про що кажуть “авіатори”, що їх тепер випускають чимало світових брендів.

Тренч

З приходом весни французький лідер Еммануель Макрон вразив світ несподівано хороброю риторикою щодо Кремля та бойовитими світлинами під час тренування з боксу.
Що саме стало причиною метаморфоз Макрона - достеменно не відомо. Можливо, розігралися гормони під впливом дружини Бріджит Макрон?
Завжди елегантна, 70-річна Бріджит, здавалось б, далека від мілітарної тематики. Але про зворотнє кажуть тренчі, в яких її неодноразово ловили камери.
Перша леді Франції полюбляє тренчі 
Фото AFP via Getty Images
Тренчі або тренчкоти, що заполонили вулиці українських міст завдяки жінкам з пристрастю до кольору беж – втілення практичності та комфорту навіть у польових умовах.
В часи Першої Світової “тренчкотами” (англ. tranch coat – “траншейне пальто”) піхотинці на передовій назвали модернізовані військові плащі. В їх початковий дизайн багато вклався Томас Барберрі – поставщик одягу для Британської армії та праотець люксового бренду Burberry.
Якщо слідом за ковдрою вночі твоя кохана вранці тягне на себе ще й тренчкот, не забувай, для кого насправді був створений цей завжди актуальний одяг.

Бомбер

Якщо і є щось спільне між мешканцями Білого дому, представниками субкультур, спортсменами, мільярдерами та хлопцями з Троєщини, то це точно “бомбер”.
Барак Обама, Джордж Буш-молодший, Ілон Маск, Каньє Вест – всі люблять легкі короткі куртки з манжетами на комірі, рукавах і нижній частині.
Експрезидента США Обаму можна частенько побачити у бомберах 
Фото Getty Images
З появою армійської авіації понад ста років тому кабіни літаків нагадували коляску триколісного мотоцикла “Дніпро”. Тож для пілотів розробили шкіряні “льотні куртки” (англ. flight jacket), які мали зігрівати та не сковувати рухи.
Загартовані у повітряних битвах Першої та Другої світових воєн флайтджекети трансформувались в повсякденні куртки з різними варіаціями фасона. В тому числі бомбери та легендарні шкіряні куртки-косухи.
В минулому столітті бомбери зробили модними скінхеди, скейтери, репери та вуличний спорт. Естафету підхопили мільярдери, президенти.
Сьогодні настала твоя черга.

Кардиган

У 1854 році бригада легкої кавалерії під керівництвом Джеймса Бруденелла, 7-го лорда Кардігана, програла битву поблизу Балаклії. Але гіркоту поразки пом’якшив в’язаний вовняний жилет, який британські офіцери носили під військовим одягом.
Зрештою Кримська війна закінчилась капітуляцією Російської імперії. А Джеймсу Бруденеллу почали приписувати винахід військової кофти – кардигану.
Спершу ця назва стосувалася в’язаних жилетів без рукавів. Потім – кофти з рукавами, на ґудзиках, без коміра та з глибоким вирізом. В одній з таких лідер гурту Nirvana Курт Кобейн зіграв легендарний концерт MTV Unplugged in New York. В 2019 році кардиган Кобейна продали на аукціоні за $334 000.
Легендарний кардиган Курта Кобейна
Фото Getty Images
Сьогодні кардиганами називають кофти в різних модельних варіаціях.

Дезерти

Щоб бути не гірше за принца Вільяма, не обов’язково мати монаршу кров. Достатньо мати в гардеробі дезерти (англ. desert boots – “пустельні черевики”).
Це зручне взуття – зазвичай із замші, на тонкій підошві, із закругленим носом, короткою шнурівкою та висотою по щиколотку – стало атрибутом повсякденного життя завдяки британським солдатам.
Принца Вільяма іноді можна помітити у дезертах  
Фото Instagram
Під час військових кампаній Другої світової в пустелях Лівії, Туніса та Єгипта піхотинці замовляли на ринках Каїра взуття, що на противагу армійським чоботам ідеально підходило для місцевого клімату. Його носили, коли не брали участь у боях.
Після війни цю історію закрепила у масовій свідомості та в моді взуттєва компания C.&J. Сlark. Натан Кларк, піхотинець та один з членів сімейства Кларків, повернувся з фронту, натхнений побаченим.
На ярмарку взуття в Чикаго в 1949 році компанія представили свої Desert Boot Clarks. Після розповіді в журналі Esquire їх популярність пішла вгору.
Ти теж можеш бути на вершині.
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