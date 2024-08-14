Квас-шампанське, сливняк та збитень: топ напоїв із натуральних інгредієнтів, що є кориснішими за газованки

“Та не пий ти отую свою колу, там же хімія одна” - мабуть, не знайдеться жодної людини, яка бодай раз не почула би в дитинстві цієї мудрої настанови від своєї бабусі. І вона таки мала рацію, адже нині домашні лимонади, узвари та компоти у меню популярних закладів упевнено змушують посунутися забарвлені фабричні газованки.

Компот Для приготування цього напою з давніх-давен використовуються свіжі фрукти та ягоди. Компот може бути як монокомпонентним – яблучний, вишневий, грушевий тощо – або ж скомбінованим із усіх дарунків садів, яких забажає душа. Суворих правил відносно варіння не існує, але досвідчені господарі й господині радять спершу довести воду до кипіння, потім додати цукор і діждати повного його розчинення та лише тоді вкидати “серце” майбутнього компоту. А ще мати на увазі, що, наприклад, груша та порічки потребуватимуть різної кількості часу для приготування, тож найдрібніші інгредієнти доцільно вводити пізніше. Лайфхак: якщо наприкінці варіння докинути жменьку червоних ягід, колір компоту вийде насиченішим. До речі, цілком гідним конкурентом фруктово-ягідним компотам у вашому весняно-літньому меню може стати компот із румбамбару. Він же рабарбар або просто ревінь, стебла якого перед варінням слід очистити від шкірки і накришити. Фото: Getty images

Узвар Наші прапрапрабабці не мали змоги заморожувати ягоди та фрукти на зиму, відтак активно їх сушили, щоби потім варити насичені узвари. Аби змусити яблука, грушки, вишні, родзинки тощо “прокинутися” і віддати свій смак та аромат перед варінням, їх замочують на 30-60 хвилин, тоді варять на повільному вогні до м’якості, а підсолоджують уже наприкінці. Замість цукру традиційно використовувався мед. До слова, можна проекспериментувати зі спеціями, особливо в холодну пору року - розмарином, корицею, гвоздикою. Фото: Getty images

Сливняк Хай вас не вводить у оману назва: цей напій, яким, зокрема, частували дорогих гостей на весіллях, готувався не лише зі слив. Для початку варився густий узвар із сушених тих-таки слив, вишеньок, яблук і груш, а потім ретельно перетирався через сито. Потім до нього додавали крохмаль і цукор – за смаком, залежно від того, наскільки солодкі були груші. Цікавий факт: у деяких селах Житомирщини напій має яскраву назву “бичаче варення”. До речі, цукор перейшов у категорію загальнодоступних продуктів лише декілька десятиріч тому. Відтак першим етапом приготування узвару або компоту колись було виварювання цукрового буряку, а вже потім у цю солодкаву рідину вкидалися ягоди та фрукти. Крохмаль теж колись не був чимось таким, що можна вільно піти собі та придбати. Тож щоразу, коли терлася картопля на деруни, білувата “юшка” ретельно збиралася, а її осад висушувався. Фото: Getty images

Морс Цей напій за своєю вітамінністю впевнено випереджає і компот, і узвар, позаяк його інгредієнти піддаються мінімальній термообробці. Ягоди (зазвичай морс готують саме з них) вичавлюються на сік, який, у якості потужного-запашного фінального акорду, вливається до вже готового компоту, звареного з ягідної вижимки. Існує й варіант, який виключає варіння взагалі: у віджатий сік додається кип’ячена вода та цукор за смаком. Фото: Getty images

Кисіль Якщо на фінальній стадії варіння компоту влити до нього розведений у холодній воді крохмаль, то матимемо кисіль. Але існує ще одна, не менш цікава його версія: кисіль молочний. Фото: Getty images Молоко доводимо до кипіння, додаємо ваніль і цукор, а тоді додаємо розведений у невеличкій кількості холодного (!) молока крохмаль, постійно помішуємо, хвильку тримаємо на повільному вогні – готово. Лайфхак для батьків: діткам може посмакувати, якщо таке саме утнути з какао.

Сита́ Вона ж ситиця та медова (чи медяна) сита – склад цього солодкого та корисного напою максимально лаконічний та довершений: вода плюс мед. Пропорції можна варіювати за смаком, але почати експериментувати радимо з 1:1. Закип’яченій воді даємо вистигнути до теплої, тоді додаємо мед і добре розмішуємо до повного розчинення. Далі переливаємо ситу в банку і остаточно охолоджуємо – в холодильнику напій може зберігатися до 2 тижнів. Фото: Getty images До речі, ситою, а не цукровим сиропом, підгодовують бджіл ближче до весни дбайливі бджолярі, що є ще одним аргументом за те, щоби скуштувати її й собі.

Збитень Це духмяний напій на меді зі спеціями (кориця, імбир, кардамон, бодян, чорний перець тощо), цілющими травами та, іноді, відваром сухофруктів. Традиційно він подається в теплому чи гарячому виді, але в охолодженому буде не менш цікавим. Назва, імовірно, походить від слова “збивати”, адже традиційно його готували у двох посудинах: в одній, довівши воду до кипіння, розчиняли мед, у другій варили решту інгредієнтів, а насамкінець змішували все разом, себто збивали. Фото: Getty images