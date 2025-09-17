Горбунов ошелешив розмірами їхнього з сином трофею, який вони відпустили

Телеведучий Юрій Горбунов та його старший син, 8-річний Іван, які захоплюються риболовлею, вполювали вельми солідний трофей.

Рибину вагою в 22 кіло, схожу на білого амура, вони зазнімкували для Instagram, після чого відпустили.

"Не з'їсти!", - пояснив це рішення Юра.

Оце так велетень!

Як відомо, в Горбунова та його дружини, телеведучої Катерини Осадчої є ще одна спільна дитина, 4-річний Данило. Нещодавно зірка влаштувала синам кумедну вікторину про їхнього татуся.

Нагадаємо, покидати вудку також полюбляють колишня співачка Даша Астаф'єва, артистка Світлана Лобода та акторка Яна Глущенко. А співак Павло Зібров навіть власноруч зариблює свій ставок.



