Горбунов ошелешив розмірами їхнього з сином трофею, який вони відпустили
Телеведучий Юрій Горбунов та його старший син, 8-річний Іван, які захоплюються риболовлею, вполювали вельми солідний трофей.
Рибину вагою в 22 кіло, схожу на білого амура, вони зазнімкували для Instagram, після чого відпустили.
"Не з'їсти!", - пояснив це рішення Юра.
Як відомо, в Горбунова та його дружини, телеведучої Катерини Осадчої є ще одна спільна дитина, 4-річний Данило. Нещодавно зірка влаштувала синам кумедну вікторину про їхнього татуся.
Нагадаємо, покидати вудку також полюбляють колишня співачка Даша Астаф'єва, артистка Світлана Лобода та акторка Яна Глущенко. А співак Павло Зібров навіть власноруч зариблює свій ставок.
