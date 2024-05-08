Змінили сцену на поле бою: українські актори, які воювали і загинули на фронті

Вони були успішними акторами і зараз могли б продовжувати займатися своєю професією. Однак на початку 2022 року вирішили стати на захист рідної землі.

У День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні ТаблоID розказує про сучасних українських героїв. Олексій Хільський, Василь Кухарський, Андрій Павленко та інші зірки, які загинули під час повномасштабної війни Росії проти України.

Павло Лі

Назавжди 33 роки українському актору і телеведучому Павлу Лі. У перші дні повномасштабного вторгнення він допомагав евакуювати мешканців Ірпеня, координував розвезення продуктів та медикаментів. 6 березня 2022 року росіяни обстріляли автівку волонтерів, де перебував і Павло. На жаль, актор не вижив.

Паша Лі знімався у фільмах "Штольня", "Тіні незабутих предків", "Правило бою", "Смак свободи". Працював над дубляжем.

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"Мирний -21" став останнім фільмом, в якому знявся Павло Лі.

Олексій Хільський

Став на захист України від початку повномасштабної війни актор театру та кіно Олексій Хільський. Він воював у складі 46-ї окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ та був головним сержантом у взводі розвідроти. Олексій брав участь у звільненні Херсона, воював у Бахмуті й Соледарі. Двічі повертався на фронт після поранень.

У серпні 2023 року він загинув на війні під час виконання бойового завдання. Сталося це на Запорізькому напрямку. У Хільського залишилася дружина, теж акторка, та донька.

Олексій Хільський розпочинав у дніпровському театрі "Віримо". Грав у серіалах "Лікар Ковальчук", "Нюхач", "Опер за викликом", "Кріпосна" та інших.

Богдан Колесник

Війна в Україні забрала життя багатьох талановитих артистів. Так, 23 грудня 2023 року на фронті загинув актор Богдан Колесник. Він відомий за участю у серіалах "СуперКопи", "Опер за викликом", "Топтун", "Виходьте без дзвінка" та інших. Актор долучився до Територіальної оборони після початку повномасштабного вторгнення, допомагав збирати на дрони. Згодом потрапив на передову. Під час бойового завдання чоловік отримав важке поранення.

У Богдана Колесника залишилася дружина та донька.

Василь Кухарський

Змінив телеекрани на військову форму і поле бою актор театру та кіно Василь Кухарський. Він відомий за головною роллю у фільмі "Максим Оса: золото Песиголовця". З перших днів повномасштабного вторгнення він приєднався до лав ЗСУ і став на захист України.

2 грудня йому виповнилося 42 роки. А 7 грудня 2023 року стало відомо про його загибель. Чоловік помер від отриманих на фронті поранень.

Андрій Павленко

Серед тих акторів, які загинули на війні, - Андрій Павленко. Від початку повномасштабного вторгнення він пішов добровольцем на фронт. Був поранений та тричі отримував контузію, однак продовжував нести службу. 10 грудня 2023 року він загинув на фронті.

Павленко знімався у популярних серіалах "Жіночий лікар", "Дев’ять життів Нестора Махно", "Ілюзія страху", "Лист очікування" та інших. У нього залишилася дружина та двоє дітей.

Андрій Доманський

З перших днів повномасштабного вторгнення пішов захищати Україну актор Житомирського академічного українського музично-драматичного театру імені Івана Кочерги Андрій Доманський. У театрі він пропрацював 25 років і зіграв 40 ролей.

Чоловік добровольцем приєднався до лав ЗСУ. Мав позивний "Артист". Як зазначав побратим Доманського, він воював у Макарові та на Херсонському напрямку. В одному з боїв отримав важку контузію, проходив лікування, а згодом був звільнений зі служби. Про смерть актора стало відомо у квітні 2024 року.

Володимир Федінчук

Обрав однострій замість театральних костюмів актор Рівненського обласного музично-драматичного театру Володимир Федінчук. Наприкінці 2023 року від долучився до лав ЗСУ, а вже за кілька місяців стало відомо про загибель воїна.

Федінчук грав у виставах "Войцех", "На полі крові", "Зерносховище". Одним із останніх постів актора, який він опублікував на своїй сторінці у соцмережі, були слова: "Борітеся. Поборете".

Євген Шумілов

"Життєрадісний, позитивний, бадьорий і справжній", - саме так згадують про 32-річного актора Євгена Шумілова. Він знімався у серіалах "Речовий доказ", "Реальна містика", "Агенти справедливості", "Відділ 44" та інших.

У 2022 році Шумілов пішов добровольцем на війну. Працював ротним медиком у Третій штурмовій бригаді та допомагав благодійному фонду. 30 квітня стало відомо, що він загинув, захищаючи пораненого побратима. У Євгена залишилася мама та вітчим.

Ярослав Гаркавко

У грудні 2022 року загинув актор, комік і ведучий Ярослав Гаркавко. Від початку повномасштабного вторгнення він став на захист України. Ярослав брав участь у гумористичному проєкті "Ліга Сміху", виступав за команди "ОГО" та "Воробушек". Йому мало б виповнитися 27 років.

Євген Світличний

"Спортсмен, актор, воїн. Загинув як Герой, захищаючи нашу Батьківщину", - саме такі слова присвятив режисер Олег Сенцов, який наразі у лавах ЗСУ, своєму колезі Євгену Світличному. У липні 2023 року стало відомо про його загибель на війні. Євген був чемпіоном України з фрі-файту, майстром спорту та переможцем багатьох професійних турнірів. А ще він зіграв Карася у фільмі "Носоріг".

Філіп Віннер

9 липня 2023 року йому мало б виповнитися 32, але натомість стало відомо про загибель київського актора Філіпа Віннера (Дєдковського). У перші дні повномасштабного вторгнення він пішов захищати Україну і був на найгарячіших напрямках, зазначають колеги актора. З грудня 2022 року Віннер перебував у Донецькі області.

До лютого 2022 року Філіп грав у "Живому театрі" Києва. Закінчив КНУТКіТ імені Карпенка-Карого та театральні курси.

Антон Прасоленко

30 березня 2023 року загинув молодий актор Антон Прасоленко. Він став військовим, аби визволити рідні землі від російської навали. Останній напрямок, де працював хлопець, був Бахмутський. Там він отримав важке поранення і, на жаль, помер у шпиталі.

Антон грав у театрі з 2016 року, зокрема "Вавилоні". Брав участь у таких виставах, як "Свято зірки", "Голгофа", "Під прицілом тиші", "Ніч вовків" та інших.

Сергій Шкварченко

Сергій Шкварченко був успішним учасником ансамблю ім. П. Вірського і Заслуженим артистом України. Але початок повномасштабної війни змінив його професію. У 2022 році Сергій долучився до лав ЗСУ та пішов захищати нашу країну. Наприкінці грудня він потрапив під мінометний обстріл. І, на жаль, загинув.

Висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих. Вічна пам’ять і шана Героям, які віддали життя за Україну.