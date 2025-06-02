Хиже монокіні та квітковий купальник: Альба похизувалася підтягнутим тілом коло басейну та в сауні. Фото

Карина Тімкова - 2 червня, 11:15

Голлівудська акторка Джессіка Альба, яка нещодавно святкувала своє 44-річчя, відправилася на сонячний відпочинок з друзями.

У своєму Instagram зірка опублікувала знімки, на яких у купальнику з квітковим принтом і з солом'яним капелюшком спокусливо вигиналася біля басейну.

На інших фото актриса захопила своїм виглядом у леопардовому монокіні в сауні та у чорному бікіні грайливо попозувала на кріслі.

Джессіка Альба у бікіні розляглася біля басейну

Знаменитість підставила сонцю струнке тіло

Фото instagram

Джессіка Альба в басейні показала дупцю

Альба засвітила пружні сідниці у воді

Джессіка Альба у леопардовому купальнику попозувала біля басейну

І похизувалася довгими ніжками

Джессіка Альба у бікіні вилізла на крісло для сексі фото

Джессіка поспокушала підписників

Джессіка Альба у бікіні розляглася в сауні серед пари
Зірка ефектно полежала у сауні серед пари
Джессіка Альба показала спокусливе селфі з сауни

Багатодітна мама захопила своїм виглядом на відпочинку

Нагадаємо, на початку цього року стало відомо про розлучення акторки з її чоловіком Кешем Ворреном. Після цього вона показалася в спортзалі з новим тату, що має особливе значення.

Експодружжя виховує трьох спільних дітей: 16-річну Онор, 13-річну Хейвен і 7-річного Хейса. З останнім зіркова матуся навіть їздила на спільний відпочинок. А зі своїми донечками у стильних луках Альба відвідувала Super Bowl.

Попри розлучення, колишні збиралися разом з нащадками, щоб відсвяткувати Великдень.

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