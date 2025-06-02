Хиже монокіні та квітковий купальник: Альба похизувалася підтягнутим тілом коло басейну та в сауні. Фото
Голлівудська акторка Джессіка Альба, яка нещодавно святкувала своє 44-річчя, відправилася на сонячний відпочинок з друзями.
У своєму Instagram зірка опублікувала знімки, на яких у купальнику з квітковим принтом і з солом'яним капелюшком спокусливо вигиналася біля басейну.
На інших фото актриса захопила своїм виглядом у леопардовому монокіні в сауні та у чорному бікіні грайливо попозувала на кріслі.
Нагадаємо, на початку цього року стало відомо про розлучення акторки з її чоловіком Кешем Ворреном. Після цього вона показалася в спортзалі з новим тату, що має особливе значення.
Експодружжя виховує трьох спільних дітей: 16-річну Онор, 13-річну Хейвен і 7-річного Хейса. З останнім зіркова матуся навіть їздила на спільний відпочинок. А зі своїми донечками у стильних луках Альба відвідувала Super Bowl.
Попри розлучення, колишні збиралися разом з нащадками, щоб відсвяткувати Великдень.