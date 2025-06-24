Андрес у пожмаканому бікіні заселфила засмаглі принади на відпочинку в Італії

Мама двох дітей, 31-річна модель Анна Андрес, похизувалася фігурою в Італії.

Уродженка Львова посвітила струнким засмаглим тілом у бежевому купальнику.

До речі, щоби мати таку форму Анна практикує цікавий вид пілатесу

За час другої вагітності модель набрала лише 11 кіло

До речі, Андрес не лише модель, а й мама. Вона виховує двох дітей: Джеймса та Габріеля.

Нагадаємо, раніше Андрес спеціально для ТаблоID розказувала, як доглядає за шкірою обличчя, про улюблені засоби та про табуйовані процедури.

Про секрети краси також розповідали співачки Оля Полякова, Мішель Андраде, Тіна Кароль, Tayanna, Lama, Тоня Матвієнко, Олена Тополя, блогерка Даша Квіткова, "Міс Україна Всесвіт"-2021 Анна Неплях та інші.