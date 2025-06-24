Андрес у пожмаканому бікіні заселфила засмаглі принади на відпочинку в Італії

Марія Мельник - 24 червня, 18:00

Мама двох дітей, 31-річна модель Анна Андрес, похизувалася фігурою в Італії.

Уродженка Львова посвітила струнким засмаглим тілом у бежевому купальнику.

Андрес у блакитному бікіні посвітила тілом

До речі, щоби мати таку форму Анна практикує цікавий вид пілатесу

Андрес у бежевому купальнику

За час другої вагітності модель набрала лише 11 кіло


До речі, Андрес не лише модель, а й мама. Вона виховує двох дітей: Джеймса та Габріеля.

Нагадаємо, раніше Андрес спеціально для ТаблоID розказувала, як доглядає за шкірою обличчя, про улюблені засоби та про табуйовані процедури.

Про секрети краси також розповідали співачки Оля Полякова, Мішель Андраде, Тіна Кароль, Tayanna, Lama, Тоня Матвієнко, Олена Тополя, блогерка Даша Квіткова, "Міс Україна Всесвіт"-2021 Анна Неплях та інші.

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