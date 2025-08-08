Шовк, мереживо і готика: 60-річна Брук Шилдс у вінтажному міні похвалилася стрункими ніжками. Фото

Карина Тімкова - 8 серпня, 13:15

60-річна американська акторка й модель Брук Шилдс відвідала захід стрімінгового сервісу Acorn і заодно прогулялася Нью-Йорком з морозивом у руках.

Для події знаменитість вбралася в ефектну сукню вінтажного стилю, який є справжнім трендом цього сезону. Коротенький шовковий лук з ремінцем від Zimmermann був чорного кольору і доповнювався кремовими мереживними вставками і шлейфом цього ж матеріалу.

"Чудовий вечір з моїми колегами-леді", — підписала вона публікацію.

Брук Шилдс у вінтажному міні похвалилася тілом на заході

Брук виглядала немов героїня готичної казки

Фото michaelsimon64

Брук Шилдс у міні з мереживом погуляла містом з морозивом

Її ніжки прикрашали темні підбори Gianvito Rossi

Брук Шилдс у міні у вінтажному стилі позакидала ніжки для фото

Шилдс похвалилася стрункими ніжками

Брук Шилдс у мінісукні з мереживом посвітила струнким тілом

Модель мала елегантний вигляд в образі, що був натхненний вікторіанською епохою та вінтажним спіднім

Брук Шилдс у мінісукні похвалилася стрункими формами

Зірка попозувала з іншими акторами на заході

Нещодавно Брук у пікантному червоному міні хвалилася фігуркою на хіднику, а ще вона наробила ефектних знімків у купальнику на пляжі. До речі, зірка також розважалася на Багамах у компанії своїх донечок: 19-річної Грієр і 22-річної Роуен.

Як відомо, чоловіком Шилдс є продюсер Кріс Хенч, недавно вона ніжно вітала його з 61-річчям. А ще знаменитість чесно розповідала про сексуальне життя після менопаузи і як воно змінилося.

