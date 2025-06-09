60-річна Брук Шилдс в асиметричному міні посвітила засмаглими ніжками на червоній доріжці. Фото

Американська акторка й модель Брук Шилдс, яка нещодавно святкувала своє 60-річчя на пляжі, відвідала церемонію нагородження премії Tony Awards 2025.

На хіднику знаменитість з'явилась у грайливій мінісукні червоного кольору з асиметричним верхом і блискучими вставками. Total red образ завершували підбори та клатч.

Зірка усміхнено позувала на червоній доріжці, демонструючи підтягнуту фігуру й засмагу Фото Getty Images

Актриса продовжує вражати шанувальників своїм схудлим виглядом, хоча декілька років тому сама зізнавалася, що відмовляється від обмежень в їжі та активних тренувань.

Нагадаємо, Брук обожнює показуватись у купальниках і одягати яскраві аутфіти на важливі події. А зі своїми дочками, 19-річною Грієр і 22-річною Роуен вона нещодавно відпочивала на Багамах.

Як відомо, чоловіком Шилдс є продюсер Кріс Хенч, якого зірка не так давно вітала з 61-річчям милими фото. Вона також розповідала, як змінилося її сексуальне життя після менопаузи.