Гаряча ювілярка: Брук Шилдс зустріла свої 60 на пляжі в бікіні. Фото

Американська акторка й модель Брук Шилдс в останній день весни відсвяткувала свій день народження. Їй виповнилося 60 років.

З цієї нагоди знаменитість відправилася на відпочинок в теплі краї, яким похизувалася в Instagram. На пляжі вона у чорному бікіні та з капелюшком розляглася на гамаку для ефектних кадрів.

"Прокинулася сьогодні в раю і в новому десятилітті свого життя! Це 60! Дякую за всю любов", — написала Брук під публікацією.

Акторка похвалилася стрункою фігуркою та довгими ногами Фото instagram

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Цього ж дня Шилдс мило привітали її доньки: 19-річна Грієр і 22-річна Роуен, з якими вона нещодавно показувалася на Багамах.

Грієр знайшла архівне фото, на якому мама тримає її на руках Фото instagram

Роуен згадала спільні виходи зі знаменитістю і написала: "З днем ​​народження, мій взірець для наслідування, партнер у злочинах та найкраща подруго. Дякую, що завжди була моєю опорою" Фото instagram

Як відомо, Брук часто показується в купальниках, демонструючи тіло. Актриса також здивувала своїм схудненням.

Нагадаємо, чоловіком зірки є продюсер Кріс Хенч, якого вона не так давно вітала з 61 днем народження. А ще Шилдс відверто розповідала про сексуальне життя після менопаузи та про пластичного хірурга, який омолодив їй вагіну без відома.