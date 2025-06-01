Гаряча ювілярка: Брук Шилдс зустріла свої 60 на пляжі в бікіні. Фото
Американська акторка й модель Брук Шилдс в останній день весни відсвяткувала свій день народження. Їй виповнилося 60 років.
З цієї нагоди знаменитість відправилася на відпочинок в теплі краї, яким похизувалася в Instagram. На пляжі вона у чорному бікіні та з капелюшком розляглася на гамаку для ефектних кадрів.
"Прокинулася сьогодні в раю і в новому десятилітті свого життя! Це 60! Дякую за всю любов", — написала Брук під публікацією.
Цього ж дня Шилдс мило привітали її доньки: 19-річна Грієр і 22-річна Роуен, з якими вона нещодавно показувалася на Багамах.
Як відомо, Брук часто показується в купальниках, демонструючи тіло. Актриса також здивувала своїм схудненням.
Нагадаємо, чоловіком зірки є продюсер Кріс Хенч, якого вона не так давно вітала з 61 днем народження. А ще Шилдс відверто розповідала про сексуальне життя після менопаузи та про пластичного хірурга, який омолодив їй вагіну без відома.