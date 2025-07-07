"Неймовірний помічник": Федишин привітала сина з 10-річчям тортом в Іспанії. Фото

Співачка Ірина Федишин ніжно привітала свого молодшого сина Олега з днем народження. Йому виповнилося 10 років.

В Instagram знаменитість опублікувала добірку сонячних фото, на яких в обтислій білій сукні з голими плечима позувала з іменинником. Хлопчику підготували святковий тортик і кульки.

"Мій Олежику, синочку, сьогодні тобі вже 10 років! Ти — наша велика радість і наш неймовірний помічник. Дякую Богу, що ти в нас є, дякую за твоє добре серце, яке запалює позитивом все навколо. Ти надихаєш своїм дитячим світлом навіть дорослих. Мрію, щоб ти ріс під мирним небом, у вільній, щасливій Україні", — написала вона.

Співачка з сином влаштувала зйомку просто неба Фото instagram

Знімки були зроблені в Іспанії, куди родина приїхала в рамках концертного туру Ірини

"В ці дні ми знаходимося в концертному турі в Іспанії, де ти вже багато допомагаєш нам, і, навіть, приготував музичний сюрприз для моїх прихильників. Я хочу побажати тобі головного — міцного здоров'я і щасливої долі ! Безмежно любимо тебе, з Днем Народження", — додала 37-річна зірка.

Хлопчик виглядав щасливим у свій день

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Нагадаємо, зі своїм чоловіком, продюсером Віталієм Човником артистка також виховує 14-річного сина Юрія. Нещодавно він з мамою ефектно позував у Німеччині.

А ще сім'я любить їздити у спільні поїздки та організовувати собі розваги за кордоном. Нещодавно Ірина детально розповіла про те, як виховує нащадків і поділилася їхнім милим зверненням до неї.