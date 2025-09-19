Барбі для дорослих: Кайлі Дженнер в рожевому латексі попозувала для спокусливих фото
Косметична магнатка-мільярдерка Кайлі Дженнер похвалилася новими речами свого модного бренду.
В Instagram знаменитість опублікувала серію фото, на яких позувала у латексному рожевому ліфі та обтислій спідниці з низькою посадкою такого ж матеріалу.
"Принцеса", — підписала вона публікацію.
Нещодавно зірка похвалилася апетитною фігурою у хижому бікіні та показала ефектне декольте у грайливому міні. До речі, латексні луки вона теж одягає не вперше.
Нагадаємо, з весни 2023-го Кайлі перебуває у стосунках з актором Тімоті Шаламе. Парочка частенько показувалася на публіці разом та милувала фанів своєю взаємодією. А недавно звилися чутки, що закохані розійшлися. Після того як актора не було на дні народженні бізнеследі.
Також Дженнер є мамою двох діток від свого колишнього, репера Тревіса Скотта: 7-річної Стормі й 3-річного Ейра.