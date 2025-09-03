"Жахлива ідея": друг принца Вільяма пояснив, чому той не схвалює зустріч Чарльза та Гаррі

Фото Getty Images

Подейкують, британський принц Вільям не лише навідріз відмовився побачитися з молодшим братом, Гаррі, який днями завітає до Лондона, але волів би, щоби й батько, король Чарльз вчинив би так само.

Чому він вважає їхню зустріч жахливою ідеєю, один із друзів принца Вельського розповів Daily Beast.

Так, на думку Вільяма, з Гаррі 76-річний батько припустититься тієї ж помилки, що припустився зі скандальним принцом Ендрю, дозволивши йому залишатися частиною родини. Нещодавно ж останній вкотре її осоромив, обматюкавши дорожніх робітників, які встановлювали обмежувачі швидкості неподалік від його дому.

"Вільям завжди говорив: "Просто викресли Ендрю повністю. Те, що ймовірний сексзлочинець сидить за одним столом із королівською родиною - неприйнятно". Чарльзу ж настільки хотілося виглядати втіленням християнського всепрощення, що він знову його впустив", - зазначило джерело.

Принц Вільям вважає, що батько дарма робить крок назустріч Гаррі Фото Getty Images

"Вільям мав рацію щодо Ендрю і має рацію щодо Гаррі. Чарльз слабкий. А Вільям - все що завгодно, але не слабкий", - додав інформатор.

Разом із тим Вільям поважає рішення Чарльза та не збирається висловлювати своє "фе" з приводу візиту Гаррі.

"Передусім Вільям - вірний солдат. Він шанує статус батька і шанує батькове право ухвалювати власні рішення, і він не здійматиме бучі, якщо це станеться", - запевнив друг принца.

"Проте він вважає, що зустріч із Гаррі - це жахлива, жахлива ідея", - наголосив він.

Герцог Сассекський стверджує, що любить свою родину та не сумнівається в тім, що вона возз'єднається Фото Getty Images

Нагадаємо, в своїй нашумілій книзі спогадів "Запасний" принц Гаррі висунув чимало гучних звинувачень у бік родичів. Як-от те, що його народили як потенційного донора органів для Вільяма, що Чарльз знущався з молодшого сина, жартуючи, що його біологічний батько - коханець Діани, а Камілла відібрала в нього кімнату. Дісталося й самому Вільяму: той буцімто обзивав Меган Маркл, а самого Гаррі повалив на підлогу, гепнувши об собачу миску.

Як відомо, в останні роки рідні брати не спілкуються. Як передбачають експерти, коли принц Вельський стане королем, його молодший брат остаточно втратить шанс повернутися в сім'ю.



