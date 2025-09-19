Конкурси з пивом та етнічні образи: Клум з чоловіком і чотирма дітьми розважилися на традиційній вечірці в Мюнхені. Фото

Карина Тімкова - 19 вересня, 16:30

Німецька супермодель Гайді Клум у компанії своєї родини відвідала фестиваль у Мюнхені, в рамках якого організувала власну вечірку.

На ефектному фото знаменитість постала разом зі своїм чоловіком Томом Каулітцом та з дітьми від попередніх шлюбів: 21-річною Лені Олумі, 15-річною Лу, 18-річним Йоганом і 19-річним Генрі Самюелем.

Для заходу Клум вбралася в традиційну німецьку сукню червоного кольору з білими деталями на ліфі, а волосся прикрасила віночком в тон.

Гайді Клум з дітьми і чоловіком попозувала в етнолуках на фестивалі

Родина в етнічних вбраннях попозувала на святі. До веселощів також приєдналися батько Тома, мама Гайді та обраниця Генрі

Фото instagram

Гайді Клум з декольте повеселилася на своєму фестивалі

Модель блиснула бюстом на вечірці

Гайді Клум з віночком поспокушала декольте на вечірці

Схоже, на фестивалі Гайді зняла якесь відео, пов'язане з кулінарією

Гайді Клум в етносукні влаштувала розваги з пивом
Знаменитість запропонувала гостям цікаві конкурси
Гайді Клум з дочкою повеселилася на фестивалі в Німеччині

Манекенниця та її первісток весело провели час

Гайді Клум попозувала з Алессандрою Амброзіо на фестивалі

Вечірку зірка організовувала спільно з бразильською супермоделлю Алессандрою Амброзіо

Нагадаємо, старшу дочку, яка частенько знімається з мамою у спідньому, Клум народила бізнесмена Флавіо Бріаторе. А молодших дітей від ексчоловіка, співака Сіла. До речі, Генрі Самюель і Лені Олумі активно розвиваються в моделінгу.

А зі своїм нинішнім чоловіком Гайді обожнює робити пікантний контент у білизні та позувати для спокусливих відео.

діти зірок клум
