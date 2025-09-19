Конкурси з пивом та етнічні образи: Клум з чоловіком і чотирма дітьми розважилися на традиційній вечірці в Мюнхені. Фото
Німецька супермодель Гайді Клум у компанії своєї родини відвідала фестиваль у Мюнхені, в рамках якого організувала власну вечірку.
На ефектному фото знаменитість постала разом зі своїм чоловіком Томом Каулітцом та з дітьми від попередніх шлюбів: 21-річною Лені Олумі, 15-річною Лу, 18-річним Йоганом і 19-річним Генрі Самюелем.
Для заходу Клум вбралася в традиційну німецьку сукню червоного кольору з білими деталями на ліфі, а волосся прикрасила віночком в тон.
Нагадаємо, старшу дочку, яка частенько знімається з мамою у спідньому, Клум народила бізнесмена Флавіо Бріаторе. А молодших дітей від ексчоловіка, співака Сіла. До речі, Генрі Самюель і Лені Олумі активно розвиваються в моделінгу.
А зі своїм нинішнім чоловіком Гайді обожнює робити пікантний контент у білизні та позувати для спокусливих відео.