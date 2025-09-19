Конкурси з пивом та етнічні образи: Клум з чоловіком і чотирма дітьми розважилися на традиційній вечірці в Мюнхені. Фото

Німецька супермодель Гайді Клум у компанії своєї родини відвідала фестиваль у Мюнхені, в рамках якого організувала власну вечірку.

На ефектному фото знаменитість постала разом зі своїм чоловіком Томом Каулітцом та з дітьми від попередніх шлюбів: 21-річною Лені Олумі, 15-річною Лу, 18-річним Йоганом і 19-річним Генрі Самюелем.

Для заходу Клум вбралася в традиційну німецьку сукню червоного кольору з білими деталями на ліфі, а волосся прикрасила віночком в тон.

Родина в етнічних вбраннях попозувала на святі. До веселощів також приєдналися батько Тома, мама Гайді та обраниця Генрі Фото instagram

Модель блиснула бюстом на вечірці

Схоже, на фестивалі Гайді зняла якесь відео, пов'язане з кулінарією

Знаменитість запропонувала гостям цікаві конкурси

Манекенниця та її первісток весело провели час

Вечірку зірка організовувала спільно з бразильською супермоделлю Алессандрою Амброзіо

Нагадаємо, старшу дочку, яка частенько знімається з мамою у спідньому, Клум народила бізнесмена Флавіо Бріаторе. А молодших дітей від ексчоловіка, співака Сіла. До речі, Генрі Самюель і Лені Олумі активно розвиваються в моделінгу.

А зі своїм нинішнім чоловіком Гайді обожнює робити пікантний контент у білизні та позувати для спокусливих відео.