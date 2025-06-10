Королева Ранія замилувала фото з молодшим сином у святковий день

Королева Йорданії Ранія потішила знімком з молодшим сином Фото instagram

Королева Йорданії Ранія замилувала ніжним сімейним моментом зі своїм молодшим сином, 20-річним принцом Хашимом з нагоди Ід аль-Адха, одного з головних мусульманських свят.

На новій фотографії юнак позував у формі національної збірної своєї країни з футболу поруч із мамою, яка обрала ніжну блакитну сорочку і топ. Зазвичай Ранію звикли бачити в ошатних і яскравих вбраннях.

"З моїм коханим Хашимом. Найкраще в Ід — це сімейні зустрічі. Примітка: футболка національної збірної є офіційною формою протягом цих двох днів", — йшлося в дописі.

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Коментатори були здивовані молодим виглядом Ранії. Деякі спочатку подумали, що на фото зображена одна з дочок королеви Фото instagram

Своїм одягом Хашим захотів підтримати збірну Йорданії, яка нещодавно вперше у своїй історії кваліфікувалася на Чемпіонат світу з футболу.

Як відомо, у короля Абдалли II і його дружини також є син, 30-річний принц Хусейн бін Абдалла, що вже сам став батьком й донька, 28-річна принцеса Іман, яка вийшла заміж у 2023-му і не так давно народила первістка. Молодша дочка королівського подружжя, 24-річна принцеса Сальма поки не заміжня.

Не так давно наслідний принц Йорданії вітав маму з важливим святом. А Ранія ділилася милим кадром з молодшими нащадками.