Кухар у бікіні показалася на відпочинку з дітьми. Фото

43-річна прима-балерина Катерина Кухар оновила свою сторінку в Instagram свіжими кадрами з відпочинку та роботи.

У новій публікації знаменитість показалася на катері та зазнімкувалася в купальнику. Також до розваг приєдналися її діти: 16-річний син Тимур та 10-річна донька Настя.

"Осінь розкрила нам свої обійми, але моя душа ще босоніж", — зазначила вона в підписі.

Катерина Кухар у шортах посвітила стрункими ногами на катері

Танцівниця у шортиках і майці блиснула стрункою фігуркою

Катерина Кухар попозувала у бікіні та з маскою на обличчі

Зірка не забуває про догляд за обличчям навіть у відпустці

Катерина Кухар показала свого сина-підлітка на відпочинку з нею

Юнак попозував для маминого фото

Катерина Кухар зазнімкувалася з дочкою в басейні
Катерина насолодилася купанням в басейні з доцею
Катерина Кухар у бікіні попозувала на катері для фото

Балерина наробила ефектних знімків у поїздці

Катерина Кухар в яскравій сукні наробила фото на тлі моря

Кухар в силуетній яскравій сукні похвалилася стрункістю на тлі романтичного краєвиду

Катерина Кухар у сукні засвітила ніжки для ефектних кадрів

Танцівниця посвітила ніжками на грайливому відео

Катерина Кухар у милій сукні показала, як вчила людей балету

Знаменитість завжди знайде можливість когось повчити основ балету

Катерина Кухар в ефектному костюмі попозувала з балеринами

Який впевнений погляд

Катерина Кухар зазнімкувала струнке тіло у вікні

Балерина похвалилася тендітною фігурою

Нагадаємо, батьком Насті є (екс)чоловік зірки, артист балету Олександр Стоянов. У мережі вже тривалий час ходять чути про розлучення пари, які Кухар не коментувала, хоча вже давно не показувалася з ним. А Тимура вона народила у попередніх стосунках. З сином Катя обожнює позувати для стильних фотосетів, а з дочкою — знімати кумедні відео.

До речі, влітку танцівниця також фотографувалася на відпочинку в яскравому купальнику та у квітковій сукні прогулювалася Венецією.

