Кухар у бікіні показалася на відпочинку з дітьми. Фото

43-річна прима-балерина Катерина Кухар оновила свою сторінку в Instagram свіжими кадрами з відпочинку та роботи.

У новій публікації знаменитість показалася на катері та зазнімкувалася в купальнику. Також до розваг приєдналися її діти: 16-річний син Тимур та 10-річна донька Настя.

"Осінь розкрила нам свої обійми, але моя душа ще босоніж", — зазначила вона в підписі.

Танцівниця у шортиках і майці блиснула стрункою фігуркою Фото instagram

Зірка не забуває про догляд за обличчям навіть у відпустці

Юнак попозував для маминого фото

Катерина насолодилася купанням в басейні з доцею

Балерина наробила ефектних знімків у поїздці

Кухар в силуетній яскравій сукні похвалилася стрункістю на тлі романтичного краєвиду

Танцівниця посвітила ніжками на грайливому відео

Знаменитість завжди знайде можливість когось повчити основ балету

Який впевнений погляд

Балерина похвалилася тендітною фігурою

Нагадаємо, батьком Насті є (екс)чоловік зірки, артист балету Олександр Стоянов. У мережі вже тривалий час ходять чути про розлучення пари, які Кухар не коментувала, хоча вже давно не показувалася з ним. А Тимура вона народила у попередніх стосунках. З сином Катя обожнює позувати для стильних фотосетів, а з дочкою — знімати кумедні відео.

До речі, влітку танцівниця також фотографувалася на відпочинку в яскравому купальнику та у квітковій сукні прогулювалася Венецією.