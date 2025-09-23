Кухар у бікіні показалася на відпочинку з дітьми. Фото
43-річна прима-балерина Катерина Кухар оновила свою сторінку в Instagram свіжими кадрами з відпочинку та роботи.
У новій публікації знаменитість показалася на катері та зазнімкувалася в купальнику. Також до розваг приєдналися її діти: 16-річний син Тимур та 10-річна донька Настя.
"Осінь розкрила нам свої обійми, але моя душа ще босоніж", — зазначила вона в підписі.
Нагадаємо, батьком Насті є (екс)чоловік зірки, артист балету Олександр Стоянов. У мережі вже тривалий час ходять чути про розлучення пари, які Кухар не коментувала, хоча вже давно не показувалася з ним. А Тимура вона народила у попередніх стосунках. З сином Катя обожнює позувати для стильних фотосетів, а з дочкою — знімати кумедні відео.
До речі, влітку танцівниця також фотографувалася на відпочинку в яскравому купальнику та у квітковій сукні прогулювалася Венецією.