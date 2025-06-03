Лонгорія у ніжних луках показалася на тлі моря та в обіймах 6-річного сина. Фото

Зірка "Відчайдушних домогосподарок" Єва Лонгорія потішила сонячними кадрами зі свого відпочинку.

У своєму Instagram американська акторка показалась у легкій білій сукенці з ґудзиками на прогулянці, яхті, а також зі своїм майже 7-річним сином Сантьяго, якого витирала рушником після купання.

"Прості приємності", — написала 50-річна селебріті в дописі.

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Нещодавно Єва позувала у силуетній декольтованій сукні на хіднику та у блискучому образі з'являлася в Каннах. Також знаменитість частенько хизується фігурою в бікіні, над якою багато працює в залі. А ще вона розповідала про ставлення до свого віку й турботу про себе.

Нагадаємо, за свого чоловіка, мексиканського медіамагната Хосе Бастона Лонгорія вийшла заміж у 2016 році. Після народження своєї єдиної дитини у 2018-му актриса швидко повернулася до форми. До речі, Сантьяго частенько складає мамі компанію під час поїздок.