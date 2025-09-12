"Я не міцний горішок": Melovin показався під крапельницею в психлікарні та розповів, що сталося. Фото

28-річний співак Костянтин Бочаров, більше відомий як Melovin, потрапив до психіатричної лікарні через погіршення ментального здоров'я через кілька місяців після початку служби в Ансамблі Державної прикордонної служби України.

У своєму Instagram артист показався під крапельницею у лікарняній палаті, яка була заповнена кульками та квітами від фанатів, друзів та колег, які захотіли його підтримати. Також Костянтин детальніше розповів про своє самопочуття та поставлений йому попередній діагноз:

"Актуальний стан: стійка і важко контрольована тривога; знижений фон настрою; скарги на немотивоване занепокоєння, відчуття внутрішньої напруги з неможливістю розслабитися; постійне почуття небезпеки; поверхневий сон із частими пробудженнями та жахливими сновидіннями".

Співак розповів про погіршення свого стану Фото instagram

"Моя менталка та діабет не витримала тиску структур. Я не міцний горішок. Вибачте", — написав артист, ймовірно говорячи про свою службу ДПСУ.

"Виражені важкий тривожний та важкий депресивний епізоди за клінічними шкалами тривоги і депресії; клінічні прояви тривоги та депресії; високі рівні ситуативної та особистісної тривоги… Висновок спеціаліста (попередній діагноз): генералізований тривожний розлад, важкий депресивний епізод", — додав він.

Знаменитість пройшов необхідні процедури

"Я в лікарні. Мені погано. Транквілізатори, крапельниці, багато сплю… І ваша любов як завжди доводить мене до сліз… Що зі мною? Мені прикро, але все повторилось, як колись давно", — написав Melovin декілька днів тому в Threads

Костя подякував фанатам за підтримку і подарунки

Ось, як на цю новину відреагували користувачі мережі:

Нагадаємо, у 2023-му музикант розповів, що він страждає на цукровий діабет. Заради свого здоров'я Бочаров навіть перестав вживати алкоголь.

На жаль, проблеми з психологічним здоров'ям не оминули й інших зірок. Серед них бандуристка і співачка Марина Круть, яка зізнавалася, що мала депресію та суїцидальні думки. Також з депресією зіткнулися блогерка Олена Мандзюк, співачка Мішель Андраде та "Міс Україна"-2019.