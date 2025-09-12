"Я не міцний горішок": Melovin показався під крапельницею в психлікарні та розповів, що сталося. Фото
28-річний співак Костянтин Бочаров, більше відомий як Melovin, потрапив до психіатричної лікарні через погіршення ментального здоров'я через кілька місяців після початку служби в Ансамблі Державної прикордонної служби України.
У своєму Instagram артист показався під крапельницею у лікарняній палаті, яка була заповнена кульками та квітами від фанатів, друзів та колег, які захотіли його підтримати. Також Костянтин детальніше розповів про своє самопочуття та поставлений йому попередній діагноз:
"Актуальний стан: стійка і важко контрольована тривога; знижений фон настрою; скарги на немотивоване занепокоєння, відчуття внутрішньої напруги з неможливістю розслабитися; постійне почуття небезпеки; поверхневий сон із частими пробудженнями та жахливими сновидіннями".
"Моя менталка та діабет не витримала тиску структур. Я не міцний горішок. Вибачте", — написав артист, ймовірно говорячи про свою службу ДПСУ.
"Виражені важкий тривожний та важкий депресивний епізоди за клінічними шкалами тривоги і депресії; клінічні прояви тривоги та депресії; високі рівні ситуативної та особистісної тривоги… Висновок спеціаліста (попередній діагноз): генералізований тривожний розлад, важкий депресивний епізод", — додав він.
Ось, як на цю новину відреагували користувачі мережі:
Нагадаємо, у 2023-му музикант розповів, що він страждає на цукровий діабет. Заради свого здоров'я Бочаров навіть перестав вживати алкоголь.
На жаль, проблеми з психологічним здоров'ям не оминули й інших зірок. Серед них бандуристка і співачка Марина Круть, яка зізнавалася, що мала депресію та суїцидальні думки. Також з депресією зіткнулися блогерка Олена Мандзюк, співачка Мішель Андраде та "Міс Україна"-2019.
