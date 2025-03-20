"Мертвий Півень" та Іздрик оживили свої страхи у містичному кліпі. Відео

Гурт "Мертвий Півень" разом із цьогорічним лауреатом Шевченківської премії, поетом Юрієм Іздриком представили спільну композицію "Страх".
Дружба між артистами триває ще з 90-х років. Однак лише зараз колектив вирішив покласти на музику вірш Іздрика "Genius loci", запросивши автора виконати вокальну партію.
Як розповів фронтмен "Мертвого Півня" Юрій Рокецький, пісня "Страх" є своєрідною музичною рефлексією на гастрольне життя групи. Вона відображає внутрішні переживання і страхи мандрівних музикантів.
Музичний кліп підсилює атмосферу треку за допомогою символічних та містичних образів. На відео головні герої грають у шахи в темній кімнаті й разом співають у студії. Також були відзняті кадри в потягу.
Окрім цього, "Мертвий Півень" та Юрій вже працюють над новими піснями, які увійдуть до майбутнього альбому гурту. "Страх" — лише початок їхньої музичної співпраці.
Нещодавно артисти Jerry Heil і MONATIK емоційно оживили поезію Іздрика у новій пісні.
Останнім часом багато зірок порадували фанів новими музичними роботами. Наприклад, Барських англійською заспівав про мужність українців, Геля Зозуля попозував з пістолетами у кліпі, Тополя представила закохану колаборацію, а DOROFEEVA випустила драйвовий трек.