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"Мертвий Півень" та Іздрик оживили свої страхи у містичному кліпі. Відео

"Мертвий Півень" та Іздрик оживили свої страхи у містичному кліпі. Відео

Карина Тімкова - 20 березня, 17:10

Гурт "Мертвий Півень" разом із цьогорічним лауреатом Шевченківської премії, поетом Юрієм Іздриком представили спільну композицію "Страх".

Дружба між артистами триває ще з 90-х років. Однак лише зараз колектив вирішив покласти на музику вірш Іздрика "Genius loci", запросивши автора виконати вокальну партію.

Як розповів фронтмен "Мертвого Півня" Юрій Рокецький, пісня "Страх" є своєрідною музичною рефлексією на гастрольне життя групи. Вона відображає внутрішні переживання і страхи мандрівних музикантів.

Мертвий Півень та Юрій Іздрик презентували спільну пісню

"У відео смислове навантаження ще більш розширене — ми бачимо зловісні фобії та символи, картину непростого буття музикантів", — поділився Рокецький

Кадр з кліпу Світлани Благітко

Музичний кліп підсилює атмосферу треку за допомогою символічних та містичних образів. На відео головні герої грають у шахи в темній кімнаті й разом співають у студії. Також були відзняті кадри в потягу.

Мертвий Півень випустили колаборацію з Юрієм Іздрикои

"Мертвий Півень" вмовив Іздрика вперше приєднатися до запису композиції

Мертвий Півень і Юрій Іздрик знялися в одному кліпі

Для кліпу обирали темні локації

Окрім цього, "Мертвий Півень" та Юрій вже працюють над новими піснями, які увійдуть до майбутнього альбому гурту. "Страх" — лише початок їхньої музичної співпраці.

Нещодавно артисти Jerry Heil і MONATIK емоційно оживили поезію Іздрика у новій пісні.

Останнім часом багато зірок порадували фанів новими музичними роботами. Наприклад, Барських англійською заспівав про мужність українців, Геля Зозуля попозував з пістолетами у кліпі, Тополя представила закохану колаборацію, а DOROFEEVA випустила драйвовий трек.

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