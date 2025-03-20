"Мертвий Півень" та Іздрик оживили свої страхи у містичному кліпі. Відео

Гурт "Мертвий Півень" разом із цьогорічним лауреатом Шевченківської премії, поетом Юрієм Іздриком представили спільну композицію "Страх".

Дружба між артистами триває ще з 90-х років. Однак лише зараз колектив вирішив покласти на музику вірш Іздрика "Genius loci", запросивши автора виконати вокальну партію.

Як розповів фронтмен "Мертвого Півня" Юрій Рокецький, пісня "Страх" є своєрідною музичною рефлексією на гастрольне життя групи. Вона відображає внутрішні переживання і страхи мандрівних музикантів.

"У відео смислове навантаження ще більш розширене — ми бачимо зловісні фобії та символи, картину непростого буття музикантів", — поділився Рокецький Кадр з кліпу Світлани Благітко

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Музичний кліп підсилює атмосферу треку за допомогою символічних та містичних образів. На відео головні герої грають у шахи в темній кімнаті й разом співають у студії. Також були відзняті кадри в потягу.

"Мертвий Півень" вмовив Іздрика вперше приєднатися до запису композиції

Для кліпу обирали темні локації

Окрім цього, "Мертвий Півень" та Юрій вже працюють над новими піснями, які увійдуть до майбутнього альбому гурту. "Страх" — лише початок їхньої музичної співпраці.

Нещодавно артисти Jerry Heil і MONATIK емоційно оживили поезію Іздрика у новій пісні.

Останнім часом багато зірок порадували фанів новими музичними роботами. Наприклад, Барських англійською заспівав про мужність українців, Геля Зозуля попозував з пістолетами у кліпі, Тополя представила закохану колаборацію, а DOROFEEVA випустила драйвовий трек.