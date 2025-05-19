Пренткович на Маврикії зазнімкувалась у бікіні з 2-місячною донею, якій "не дуже пощастило з батьками". Фото
Блогерка та багатодітна мати Таня Пренткович відправилася на сімейний відпочинок на Маврикій.
У своєму Instagram вона опублікувала теплі світлини, на яких у бікіні тримає 2-місячну донечку Єву. Також дитина з мамою полежали на шезлонгу під пальмами.
"Доця, тобі не дуже пощастило з батьками, які не вміють сидіти на місці, які в твої два місяці потягнули тебе на інший край світу, а ти так любила свій режим", — написала Таня під публікацією.
Нагадаємо, у Пренткович є двоє старших синів: 8-річний Іван від попередніх стосунків та 2,5-річний Адам від бойфренда, блогера Андрія Гонковського. А не так давно вона ділилася своїми принципами виховання нащадків.
Також блогерка розповідала, як пройшли пологи і пояснила чому назвала єдину дочку саме Євою. До речі, родина просто обожнює подорожувати.