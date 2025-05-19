Пренткович на Маврикії зазнімкувалась у бікіні з 2-місячною донею, якій "не дуже пощастило з батьками". Фото

Блогерка та багатодітна мати Таня Пренткович відправилася на сімейний відпочинок на Маврикій.

У своєму Instagram вона опублікувала теплі світлини, на яких у бікіні тримає 2-місячну донечку Єву. Також дитина з мамою полежали на шезлонгу під пальмами.

"Доця, тобі не дуже пощастило з батьками, які не вміють сидіти на місці, які в твої два місяці потягнули тебе на інший край світу, а ти так любила свій режим", — написала Таня під публікацією.

Пренткович зацілувала донечку Фото instagram

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"Доця, тобі не пощастило з двома старшими братами, від любові яких тепер потрібно вижити, особливо від Адама. Він ну надто сильно тебе любить обіймати! Але знай, що ми так про тебе мріяли і зробимо все від нас можливе, щоб ти була найщасливішою", — додала блогерка

Нагадаємо, у Пренткович є двоє старших синів: 8-річний Іван від попередніх стосунків та 2,5-річний Адам від бойфренда, блогера Андрія Гонковського. А не так давно вона ділилася своїми принципами виховання нащадків.

Також блогерка розповідала, як пройшли пологи і пояснила чому назвала єдину дочку саме Євою. До речі, родина просто обожнює подорожувати.