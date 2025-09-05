"На лобі слід від маски для снорклінгу": Раміна на Мальдівах посвітила формами у пляжному луці

Блогерка Раміна Есхакзай, яка відпочиває на Мальдівах та має персонального фотографа в особі свого загадкового бойфренда-військового, виклала в Instagram чергову порцію пляжного контенту.

"На ногах сліди від коралових рифів, на лобі слід від маски для снорклінгу. Краса", - поділилася дівчина.

Коханий Раміни не втомлюється її фотографувати

Коментатори відзначають, що фото вийшли по-справжньому живі.

У декого ідеальний Insta-чоловік

Есхакзай розслаблено позувала на мальдівському пляжі

Хлопець блогерки влаштував фотополювання на її апетитну дупцю

Які ніжки!

Снорклінг снорклінгом, а про пілатес Раміна теж не забуває

Нагадаємо, нещодавно Раміна показувала, як освітлення може впливати на вигляд її тіла. 33-річна блогерка часто піднімає перед своєю аудиторією теми боротьби з РХП, акне, непереносимість лактози тощо.

Як відомо, нинішні стосунки Есхакзай розпочалися з того, що вона запросила хлопця покататися на велосипедах у парку.