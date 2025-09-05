"На лобі слід від маски для снорклінгу": Раміна на Мальдівах посвітила формами у пляжному луці
Блогерка Раміна Есхакзай, яка відпочиває на Мальдівах та має персонального фотографа в особі свого загадкового бойфренда-військового, виклала в Instagram чергову порцію пляжного контенту.
"На ногах сліди від коралових рифів, на лобі слід від маски для снорклінгу. Краса", - поділилася дівчина.
Коментатори відзначають, що фото вийшли по-справжньому живі.
Нагадаємо, нещодавно Раміна показувала, як освітлення може впливати на вигляд її тіла. 33-річна блогерка часто піднімає перед своєю аудиторією теми боротьби з РХП, акне, непереносимість лактози тощо.
Як відомо, нинішні стосунки Есхакзай розпочалися з того, що вона запросила хлопця покататися на велосипедах у парку.
