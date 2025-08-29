Меланія Трамп відмовилася знятися для обкладинки Vanity Fair: як відреагували працівники глянцю
Схоже, перша леді США Меланія Трамп планує зосередитися на своїх обв'язках і не відволікатися на індустрію моди.
Як розповіли інсайдери Page Six, дружина президента негативно відреагувала на пропозицію американського глянцю Vanity Fair знятися для їхньої обкладинки і навіть посміялася з цієї ідеї.
"У неї немає часу сидіти на фотосесії. Її пріоритети першої леді набагато важливіші… Ці люди все одно її не заслуговують", — каже джерело.
Окрім того, стало відомо, що побачити Меланію на сторінках журналу хоче саме новий головний редактор Марк Гвідуччі, а ось інші члени команди проти такого рішення. Працівники навіть погрожували звільнитися, якщо Трамп все-таки вдасться вмовити на зйомку для обкладинки.
"Якщо (Гвідуччі) розмістить Меланію на обкладинці, половина редакції піде, гарантую. Я вийду за ці кляті двері, а половина мого персоналу піде за мною… Мене нудить від цього", — заявив один з членів редакції.
"Ми не збираємося нормалізувати цього деспота та його дружину. Ми збираємося відстоювати те, що правильно", — додав невідомий працівник Vanity Fair.
Нагадаємо, вже давно ходять чутки, що 55-річна Меланія намагається помститися чоловіку своїм одягом на офіційних подіях та інколи "недоречною" поведінкою на публіці.
Перша леді Америки також відома своїми стильними рішеннями. Нещодавно вона у леопардовому образі нагородила видатних жінок і в чорному смокінгу попозувала на вечері в Білому домі. А якось ТаблоID оповідав історію стилю Меланії та як він змінювався.
До речі, у подружжя є один спільний спадкоємець, 19-річний Беррон. Він один з п'яти дітей Трампа і єдиний, хто не одружений. Сам президент має вже 11 онуків.
