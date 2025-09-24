"Нікого не зможу любити так сильно": Салем розчулив обіймами з маленькою дочкою і розповів про свій досвід батьківства. Фото

Карина Тімкова - 24 вересня, 14:00

Колишній ресторатор, телеведучий та військовий Даніель Салем присвятив зворушливий допис своїй 10-річній донечці Санті-Луні.

У своєму Instagram він опублікував добірку архівних фото з дівчинкою та згадав часи, коли вона була маленькою. Також знаменитість відверто розповів про свій досвід батьківства.

""Ти скоро станеш батьком". Фраза, від якої я сильно зрадів, але не усвідомлював її значення ще 9 місяців. Рівно до того моменту, коли мені дали маленький комочок в руки. Коли вона вперше взяла мене за палець… і от тоді в мене потекли сльози рікою. От тоді я зрозумів, що ніколи й нікого в цьому світі не зможу любити так сильно, як її", — зізнався він.

Даніель Салем з дочкою на руках попозував для милого фото

41-річний ведучий замилував фото з крихіткою на руках

Фото instagram

Даніель Салем показався в обіймах дочки на архівних фото

У зіркового татуся є чимало теплих спогадів з первістком

Даніель Салем розповів про свій досвід батьківства

Військовослужбовець розповів, чому для нього важливо бути найкращою версією батька та чоловіка

"Це не випадкова і не умовна прив'язаність. Це взагалі те відчуття, яке не можливо пояснити. Пам'ятаю, як пообіцяв собі, що зроблю все, аби вона була щаслива. І з кожним роком намагатимусь ставати кращим чоловіком і батьком, щоб у свідомому віці вона мала перед собою гідний приклад", — додав ексресторатор.

Даніель Салем замилував спогадами з дочкою

"Татове маленьке коханнячко", — написано на одязі дівчинки

Даніель Салем замилував селфі з крихіткою дочкою

Нагадаємо, після початку великої війни Санта-Луна перебралася за кордон з мамою, з якою Даніель розлучився

Даніель Салем замилував фото з дочкою у дитинстві

На шопінгу з татусем сумно не буває

Даніель Салем замилував обіймами з маленькою дочкою

Які ніжні обійми тата і доці

Даніель Салем замилував фото з дочкою на руках

Ведучий з крихіткою мав цікаве дозвілля

Даніель Салем показав миле фото з крихіткою дочкою

Саме так виглядає сімейний затишок

Як відомо, зі своєю дружиною Марією Салем почав процес розлучення ще перед початком повномасштабного вторгнення після 17 років разом. Пізніше вони поділили спільне майно. Якось ведучий зізнавався, які стосунки має з колишньою зараз.

Зазначимо, Даніель не може бачити донечку часто, тому намагається проводити з нею багато часу, коли вони все-таки зустрічаються. Також зірковий татусь вчив Санту-Луну самоповазі. А нещодавно він розповідав про спільний час з дитиною і її омріяну професію.

До речі, не так давно ТаблоID згадував цікаві факти з життєпису ведучого, в тому числі його бажання всиновити малюка.

