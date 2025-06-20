Саліванчук з 9-річним сином підкорила Говерлу і показалася на вершині з прапором. Фото

39-річна акторка Анна Саліванчук похвалилася своїм новим досягненням. Вона піднялася на Говерлу.

У своєму Instagram зірка поділилася процесом сходженням на гору та знімками з вершини, на яких попозувала з прапором України. Компанію Анні склав її старший 9-річний син Гліб, який саме відпочиває в дитячому таборі на заході країни.

"Сходження на Говерлу 2025! Кожного дня нас чекають страшні випробування, ми не знаємо, що буде завтра. Я вирішила пройти цей нелегкий шлях для перемоги перед собою, за всіх, хто вже не зможе пройти цей шлях, бо загинули на цій клятій війні. Дякую всім захисникам за можливість жити", — написала вона.

Знаменитість піднялася на висоту 2061 метра Фото Instagram

Хлопчик виглядав втомленим, але впевнено йшов далі

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"Дорога триває 6 годин. 8 кілометрів в обидві сторони", - додала вона

Нагадаємо, від свого колишнього чоловіка, депутата Олександра Божкова, з яким акторка розлучилась у 2023-му, вона також виховує 4-річного Микиту, але хлопчик, схоже, залишився вдома.

Як відомо, Саліванчук обожнює хвалитися тілом у білизні й позувати в коротесеньких луках. А ще зірка не забуває робити пікантні фотосесії та ділитися своїми тренуваннями.