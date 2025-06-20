Саліванчук з 9-річним сином підкорила Говерлу і показалася на вершині з прапором. Фото

Карина Тімкова - 20 червня, 16:30

39-річна акторка Анна Саліванчук похвалилася своїм новим досягненням. Вона піднялася на Говерлу.

У своєму Instagram зірка поділилася процесом сходженням на гору та знімками з вершини, на яких попозувала з прапором України. Компанію Анні склав її старший 9-річний син Гліб, який саме відпочиває в дитячому таборі на заході країни.

"Сходження на Говерлу 2025! Кожного дня нас чекають страшні випробування, ми не знаємо, що буде завтра. Я вирішила пройти цей нелегкий шлях для перемоги перед собою, за всіх, хто вже не зможе пройти цей шлях, бо загинули на цій клятій війні. Дякую всім захисникам за можливість жити", — написала вона.

Анна Саліванчук з прапором України поспівала на Говерлі

Знаменитість піднялася на висоту 2061 метра

Фото Instagram

Анна Саліванчук показала, як її старший син підіймався на Говерлу

Хлопчик виглядав втомленим, але впевнено йшов далі

Анна Саліванчук зі старшим сином видерлася на Говерлу

Гліб показався з мамою на вершині

Анна Саліванчук зазнімкувалася на вершині Говерли

Саліванчук заспівала "Ой у лузі червона калина" на Говерлі

Анна Саліванчук показалася на Говерлі з прапором України

"Дорога триває 6 годин. 8 кілометрів в обидві сторони", - додала вона

Нагадаємо, від свого колишнього чоловіка, депутата Олександра Божкова, з яким акторка розлучилась у 2023-му, вона також виховує 4-річного Микиту, але хлопчик, схоже, залишився вдома.

Як відомо, Саліванчук обожнює хвалитися тілом у білизні й позувати в коротесеньких луках. А ще зірка не забуває робити пікантні фотосесії та ділитися своїми тренуваннями.

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Анна Саліванчук
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