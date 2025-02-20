"Талановитий джентльмен": Бекхеми привітали молодшого сина з 20-річчям і показали його милі фото

Британський футболіст Девід Бекхем та його дружина, дизайнерка Вікторія Бекхем, які тільки нещодавно позували на вечірці короля Чарльза ІІІ, публічно привітали свого молодшого сина з днем народження.

20-го лютого хлопцю виповнилось 20 років. З цієї нагоди знаменитості поділились його дитячими фото й теплими словами.

"З 20-річчям мого маленького хлопчика. Ти справді неймовірний маленький хлопчик (хоча вже не такий і маленький). Ти милий, добрий, талановитий і джентльмен. Тато так пишається тобою. Найкращого тобі дня, бо ти заслуговуєш на це. Люблю тебе, Круз", — написав гордий тато.

До привітання 49-річний Девід додав своє архівне фото із сином. Їх тут не впізнати Фото з Instagram

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Зіркова мама також підібрала особливі фото з Крузом. В кадрі 50-річна Вікторія ніжно обіймає юнака.

На інших, вже дитячих фото, хлопчик намагається "вкусити" свого тата, а також відпочиває на пляжі.

Маленький Круз побавився з Девідом

"З днем народження, Крузе! Твоя енергія заразлива, а твій талант надихає мене щодня. Ти сповнений любові та доброти, і я дуже сильно тебе люблю! Цілую", — поділилась Вікторія.

Копія своїх батьків!

Як відомо, у Бекхемів є і й інші діти. Їхній старший 25-річний син Бруклін одружений з Ніколою Пельтц, яка старша за нього на 4 роки. Ходили чутки, що у Вікторії неприязні взаємини з невісткою, але останнім часом вони все більше з'являються разом.

Зазначимо, іменинник теж полюбляє зустрічатись з дівчатами старше за нього. Його обраниці, співачці Джекі Апостел зараз 29 років. Нещодавно Вікторія навіть опублікувала її фото у себе на сторінці.

Також у зіркового подружжя є 22-річний Ромео. До речі, він нещодавно почав нові стосунки з діджейкою та моделлю Кім Тернбулл.

Але справжньою улюбленицею всієї сім'ї є молодша донька — 13-річна Харпер. Вікі називає її своєю музою.