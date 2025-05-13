Фото №3: Танчинець на сцені Палацу Спорту поцілував кохану заради власної традиції

Карина Тімкова - 13 травня, 10:10

Лідер гурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець, у родині якого нещодавно з'явився песик, потішив романтичним контентом зі своєю коханою, піарницею Юліаною Корецькою.

У парочки є певна традиція. Вони повторюють фото, на якому співак ніжно цілує свою обраницю на тлі пустого залу. Зазвичай такий знімок вони робили у Жовтневому Палаці після кожного концерту. Але днями "Без Обмежень" виступали у Палаці Спорту, де закохані й зазнімкували свій ніжний момент.

"Локації змінюються, а ми нє", — підписав публікацію 43-річний виконавець.

Сергій Танчинець поцілував свою дівчину у Палаці Спорту

Сергій замилував фото зі своєю дівчиною

Фото instagram

Сергій Танчинець показав, як цілується з дівчиною

Минулий поцілунок пара показувала у Жовтневому

Сергій Танчинець наробив романтичних фото з дівчиною

Такою була найперша світлина з серії. А один з коментаторів написав, що наступна має бути зроблена на Олімпійському стадіоні

Як відомо, з Юліаною артист зустрічається вже понад рік. Вони вже не раз показували свої закохані моменти. Тим часом піарниця розповідала, чи планують вони весілля. А ще Сергій ділився побутовими історіями з дівчиною.

Нагадаємо, у 2023-му Танчинець оголосив про своє розлучення з дружиною Анною після 15 років спільного життя. У пари є двоє дітей: 16-річна Анастасія і 7-річний Лук'ян. Син і дочка артиста разом із мамою переїхали до Японії, але часто навідуються в Україну, щоб проводити час із батьком.

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