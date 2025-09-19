Кароль у мереживному максі поспокушала стрункими ніжками на фото з несподіваним реквізитом

Марія Ткаченко - 19 вересня, 17:00
Тіна Кароль
Фото з Instagram Кароль

Співачка Тіна Кароль, яка нещодавно показувала своє потужне тренування просто неба, поділилася з шанувальниками у Instagram кількома гарячими світлинами, зробленими у коридорі чи то готелю, чи до культурного закладу, де відбувався її виступ.

Одягнена в концертну максісукню з чорного мережива, 40-річна зірка продемонструвала стрункі ніжки у зухвалому розрізі.

Роль реквізиту виконав багажний візок, на який спиралася Кароль.


Фото Тіни Кароль

Такі ніжки, як у Тіни, зроблять фотосет вдалим на будь-якій локації

Фото Nataliia Kurgan
Тіна Кароль в інстаграм

Співачка ефектно попозувала в максі з розрізом

Ноги Тіни Кароль

Шанувальники лишають під дописом Кароль захоплені коментарі

Як відомо, Тіна не приховує, що завжди була "пишечкою", а фундамент її краси - це емоційна та моральна стійкість. Зірка публічно відповідала на закиди щодо використання популярних ін'єкційних препаратів для схуднення.

Нагадаємо, нещодавно Кароль замилувала фотосесією з підрослим сином Веніаміном.

Тіна Кароль
