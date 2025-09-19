Кароль у мереживному максі поспокушала стрункими ніжками на фото з несподіваним реквізитом
Співачка Тіна Кароль, яка нещодавно показувала своє потужне тренування просто неба, поділилася з шанувальниками у Instagram кількома гарячими світлинами, зробленими у коридорі чи то готелю, чи до культурного закладу, де відбувався її виступ.
Одягнена в концертну максісукню з чорного мережива, 40-річна зірка продемонструвала стрункі ніжки у зухвалому розрізі.
Роль реквізиту виконав багажний візок, на який спиралася Кароль.
Як відомо, Тіна не приховує, що завжди була "пишечкою", а фундамент її краси - це емоційна та моральна стійкість. Зірка публічно відповідала на закиди щодо використання популярних ін'єкційних препаратів для схуднення.
Нагадаємо, нещодавно Кароль замилувала фотосесією з підрослим сином Веніаміном.
