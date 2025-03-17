Нудота від оргазмів Сміта, стриптиз від Lady Gaga та роман Мішиної з Котом: правда чи фейк? Тест

У світі "фастфуд"-інформації буває важко відрізнити вигадки від реальних фактів. Для цього треба завзято тренувати своє критичне мислення та... уважно читати новини на ТаблоID.

Пропонуємо вам перевірити себе на те, як добре ви зможете розпізнати правду від брехні.

1/15 У юності, аби заробити собі на життя, співачка Lady Gaga працювала стриптизеркою Правда Леді Гага кинула виш у Нью-Йорку і повернулася жити до батьків. Майбутня зірка бажала незалежності, тож вдень працювала офіціанткою, а вночі стриптизеркою. Брехня Леді Гага кинула виш у Нью-Йорку і повернулася жити до батьків. Майбутня зірка бажала незалежності, тож вдень працювала офіціанткою, а вночі стриптизеркою.

2/15 Продюсерка і колишня дружина Потапа Ірина Горова крутила роман з репером OTOY Правда Насправді продюсерка і репер просто тісно співпрацювали разом, а романтики між ними ніякої і не було. Принаймні сам В'ячеслав Дрофа (справжнє ім'я репера) так заявляв. Він навіть посміявся з цієї плітки і додав, що донька Горової старша за нього. Брехня Насправді продюсерка і репер просто тісно співпрацювали разом, а романтики між ними ніякої і не було. Принаймні сам В'ячеслав Дрофа (справжнє ім'я репера) так заявляв. Він навіть посміявся з цієї плітки і додав, що донька Горової старша за нього.

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3/15 Актор Вілл Сміт у молодості страждав на доволі пікантну психосоматичну реакцію – нудоту від оргазмів Правда Вілл Сміт у молодості був сильно закоханий у дівчину на ім'я Мелані, котра його зрадила. Тоді Сміт вирішив забутися і почав спати з купою жінок, що "суперечило суті його єства", тож у нього розвинулася психосоматична реакція на оргазм. Брехня Вілл Сміт у молодості був сильно закоханий у дівчину на ім'я Мелані, котра його зрадила. Тоді Сміт вирішив забутися і почав спати з купою жінок, що "суперечило суті його єства", тож у нього розвинулася психосоматична реакція на оргазм.

4/15 Співачка Мадонна зустрічалася з репером Каньє Вестом Правда Мадонна дійсно зустрічалася з репером, проте не Каньє Вестом, а легендарним Тупаком Шакуром (Tupac). Їхні стосунки були короткотривалими і розбіглися вони через "расові відмінності". Брехня Мадонна дійсно зустрічалася з репером, проте не Каньє Вестом, а легендарним Тупаком Шакуром (Tupac). Їхні стосунки були короткотривалими і розбіглися вони через "расові відмінності".

5/15 У родині боксера Олександра Усика панує справжній патріархат Правда Насправді, боксер вважає себе "царем підкаблучників" – ось настільки він поважає і любить свою дружину. Це, звісно, не говорить про те, що Катерина не поважає чоловіка, але останнє рішення завжди за нею. Брехня Насправді, боксер вважає себе "царем підкаблучників" – ось настільки він поважає і любить свою дружину. Це, звісно, не говорить про те, що Катерина не поважає чоловіка, але останнє рішення завжди за нею.

6/15 Співачка Мішель Андраде і Потап перестали співпрацювати через те, що не поділили гроші Правда Якось продюсер написав пісню, котра не сподобалася Мішель, і вона відмовилася її виконувати. Після цього Потап заблокував Андраде у всіх соцмережах, і співпрацю було розірвано. Брехня Якось продюсер написав пісню, котра не сподобалася Мішель, і вона відмовилася її виконувати. Після цього Потап заблокував Андраде у всіх соцмережах, і співпрацю було розірвано.

7/15 Шерон Стоун бойкотували в Японії через її висловлювання з приводу їхньої культури Правда Актрису дійсно бойкотували, але в Китаї і через її висловлювання про катастрофічний землетрус 2008 року. Стоун зазначила, що стихійне лихо – результат поганої карми і китайської політики в Тибеті. Брехня Актрису дійсно бойкотували, але в Китаї і через її висловлювання про катастрофічний землетрус 2008 року. Стоун зазначила, що стихійне лихо – результат поганої карми і китайської політики в Тибеті.

8/15 Блогерка Даша Квіткова крутила роман із блогером Ігорем Лаченковим (Лачен пише) Правда Ні, сама блогерка це спростувала і назвала "хєрньою, висмоктаною з повітря".

Брехня Ні, сама блогерка це спростувала і назвала "хєрньою, висмоктаною з повітря".



9/15 Крістіан Бейл, відомий актор і майстер перевтілень, за свою культову роль у фільмі "Американський психопат" отримав 10 мільйонів доларів Правда Крістіан Бейл був одержимий роллю психопата Патріка Бейтмена і погодився на мінімальну компенсацію, котру йому мали виплатити за законом.

Брехня Крістіан Бейл був одержимий роллю психопата Патріка Бейтмена і погодився на мінімальну компенсацію, котру йому мали виплатити за законом.



10/15 Джуд Лоу зрадив свою дівчину Сієнну Міллер із нянею власних дітей Правда Про це розповіла ЗМІ саме няня і через це Міллер кинула Лоу, а сама няня втратила роботу. Брехня Про це розповіла ЗМІ саме няня і через це Міллер кинула Лоу, а сама няня втратила роботу.

11/15 У молодості Брюс Вілліс заробляв на життя тим, що працював у клубі викидайлом Правда Насправді, Вілліс працював у нью-йоркському барі "Kamikaze" барменом. Брехня Насправді, Вілліс працював у нью-йоркському барі "Kamikaze" барменом.

12/15 Діма Монатік (Monatik) довго не освідчувався коханій Ірині, бо вважав, що "не потягне" таку жінку, як вона Правда Це дійсно так. Коли хвиля почуттів накрила Дмитра, то він злякався, що не зможе бути разом з такою "розкішною жінкою". Проте кохання перемогло сумніви.

Брехня Це дійсно так. Коли хвиля почуттів накрила Дмитра, то він злякався, що не зможе бути разом з такою "розкішною жінкою". Проте кохання перемогло сумніви.



13/15 Актриса Ксенія Мішина майже розбила шлюб танцівника Євгена Кота і гімнастки Наталії Татарінцевої Правда Ксенія Мішина і Євген Кот були партнерами на "Танці з зірками", проте на цьому їх стосунки і обмежувалися, усупереч пліткам. Брехня Ксенія Мішина і Євген Кот були партнерами на "Танці з зірками", проте на цьому їх стосунки і обмежувалися, усупереч пліткам.

14/15 Актор Хʼю Джекман кинув свою дружину заради іншої Правда Хʼю Джекман кинув Деборру-Лі Фернесс заради колеги Саттон Фостер. До речі, новоспечена пара більше не приховує своє кохання. Брехня Хʼю Джекман кинув Деборру-Лі Фернесс заради колеги Саттон Фостер. До речі, новоспечена пара більше не приховує своє кохання.