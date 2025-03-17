Нудота від оргазмів Сміта, стриптиз від Lady Gaga та роман Мішиної з Котом: правда чи фейк? Тест
У світі "фастфуд"-інформації буває важко відрізнити вигадки від реальних фактів. Для цього треба завзято тренувати своє критичне мислення та... уважно читати новини на ТаблоID.
Пропонуємо вам перевірити себе на те, як добре ви зможете розпізнати правду від брехні.
У юності, аби заробити собі на життя, співачка Lady Gaga працювала стриптизеркою
Продюсерка і колишня дружина Потапа Ірина Горова крутила роман з репером OTOY
Актор Вілл Сміт у молодості страждав на доволі пікантну психосоматичну реакцію – нудоту від оргазмів
Співачка Мадонна зустрічалася з репером Каньє Вестом
У родині боксера Олександра Усика панує справжній патріархат
Співачка Мішель Андраде і Потап перестали співпрацювати через те, що не поділили гроші
Шерон Стоун бойкотували в Японії через її висловлювання з приводу їхньої культури
Блогерка Даша Квіткова крутила роман із блогером Ігорем Лаченковим (Лачен пише)
Крістіан Бейл, відомий актор і майстер перевтілень, за свою культову роль у фільмі "Американський психопат" отримав 10 мільйонів доларів
Джуд Лоу зрадив свою дівчину Сієнну Міллер із нянею власних дітей
У молодості Брюс Вілліс заробляв на життя тим, що працював у клубі викидайлом
Діма Монатік (Monatik) довго не освідчувався коханій Ірині, бо вважав, що "не потягне" таку жінку, як вона
Актриса Ксенія Мішина майже розбила шлюб танцівника Євгена Кота і гімнастки Наталії Татарінцевої
Актор Хʼю Джекман кинув свою дружину заради іншої
Телеведучий і мандрівник Дмитро Комаров був головним редактором журналу "Playboy"