"Знання — це теж зброя": студентка Апанасенко у бургунді розкрила, на яку спеціальність вступила. Фото

Карина Тімкова - 1 вересня, 18:00

У День знань переможниця "Міс Всесвіт Україна"-2022 Вікторія Апанасенко оголосила, що вступила до київського університету Зігмунд Фройд. Там вона вивчатиме психологію. Також модель поміркувала про важливість здобування освіти українцями.

"Сьогодні перше вересня. А в моєму серці — знайомий трепет початку. У цьому році я знову студентка. Хочу привітати кожного, хто сьогодні починає. Першокласників, які тримають за руку батьків.

Старшокласників, що вже мають мрії й пошуки себе. Студентів, які роблять вибір. І тих, хто незалежно від віку продовжує вчитися, бо відчуває потребу рости, розвиватися і зміцнювати життя нашої країни", — написала вона.

Міс Всесвіт Україна Вікторія Апанасенко оголосила, що вступила до універу

Для свого першого студентського дня 31-річна Вікторія обрала жакет з ремінцем та довгу спідницю кольору бургунді

Фото instagram

"У часи, коли замість дзвоника ми іноді чуємо повітряну тривогу… Коли світло не завжди вмикається вчасно, а гуркіт дронів заглушує плани — ми все одно йдемо вперед. Бо знання — це теж зброя. Бо освіта — це те, що дає нам силу змінювати світ, навіть коли він здається надто темним. Бо вчитися — це вірити в майбутнє", — додала міс.

Вікторія Апанасенко вирішила здобувати диплом психолога

"Я бажаю, щоб цей рік попри все був насиченим. Щоб ви сміялися щиро. Знаходили нових друзів. Слухали ті лекції, які надихають. Писали ті тексти, що зворушують. І щоб кожне нове знання ставало вашим кроком до великої, сильної, незалежної України. З Днем знань. З новим початком. З вірою — в себе і в світле завтра", — поділилася знаменитість

Фото instagram

Нагадаємо, за свого чоловіка, чиновника Олександра Борнякова Апанасенко вийшла заміж весною 2023-го, але першими фото зі свята поділилася тільки через рік. У 2024-му стало відомо про вагітність моделі, а незадовго після цього пара оголосила про народження їхньої донечки Емілії.

Дівчинку зіркова матуся інколи показує фанам. Після пологів Вікторія багато часу приділяла схудненню та поверненню в форму. А не так давно вона у спортлуці похвалилася пласким животом.

До речі, минулого року шоумен і волонтер Олександр Педан теж захотів вступити до вищого навчального закладу. А Сергій Притула у мантії похвалився дипломом магістра.

