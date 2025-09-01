"Знання — це теж зброя": студентка Апанасенко у бургунді розкрила, на яку спеціальність вступила. Фото

У День знань переможниця "Міс Всесвіт Україна"-2022 Вікторія Апанасенко оголосила, що вступила до київського університету Зігмунд Фройд. Там вона вивчатиме психологію. Також модель поміркувала про важливість здобування освіти українцями.

"Сьогодні перше вересня. А в моєму серці — знайомий трепет початку. У цьому році я знову студентка. Хочу привітати кожного, хто сьогодні починає. Першокласників, які тримають за руку батьків.

Старшокласників, що вже мають мрії й пошуки себе. Студентів, які роблять вибір. І тих, хто незалежно від віку продовжує вчитися, бо відчуває потребу рости, розвиватися і зміцнювати життя нашої країни", — написала вона.

Для свого першого студентського дня 31-річна Вікторія обрала жакет з ремінцем та довгу спідницю кольору бургунді Фото instagram

"У часи, коли замість дзвоника ми іноді чуємо повітряну тривогу… Коли світло не завжди вмикається вчасно, а гуркіт дронів заглушує плани — ми все одно йдемо вперед. Бо знання — це теж зброя. Бо освіта — це те, що дає нам силу змінювати світ, навіть коли він здається надто темним. Бо вчитися — це вірити в майбутнє", — додала міс.

"Я бажаю, щоб цей рік попри все був насиченим. Щоб ви сміялися щиро. Знаходили нових друзів. Слухали ті лекції, які надихають. Писали ті тексти, що зворушують. І щоб кожне нове знання ставало вашим кроком до великої, сильної, незалежної України. З Днем знань. З новим початком. З вірою — в себе і в світле завтра", — поділилася знаменитість Фото instagram

Нагадаємо, за свого чоловіка, чиновника Олександра Борнякова Апанасенко вийшла заміж весною 2023-го, але першими фото зі свята поділилася тільки через рік. У 2024-му стало відомо про вагітність моделі, а незадовго після цього пара оголосила про народження їхньої донечки Емілії.

Дівчинку зіркова матуся інколи показує фанам. Після пологів Вікторія багато часу приділяла схудненню та поверненню в форму. А не так давно вона у спортлуці похвалилася пласким животом.

До речі, минулого року шоумен і волонтер Олександр Педан теж захотів вступити до вищого навчального закладу. А Сергій Притула у мантії похвалився дипломом магістра.