"Це нонсенс": в оточенні Меган Маркл пояснили, чому їй по цимбалах мемуари сестри

Старша сестра дружини британського принца Гаррі Меган Маркл днями випустила книгу спогадів про "принцесу-нахабу", яка обіцяє стати скандальним бестселером. Але самій героїні це буцімто геть нецікаво.

В оточенні Меган запевнили, що чутки, буцімто та "розплакалася" од цієї новини, нісенітниця. Герцогиня вже багато років не спілкувалася з Самантою, і їй начхати, що вона там ото понаписувала.

Із другом Маркл поговорило видання Vanity Fair.

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"Меган уже багато років не бачилася з Самантою, тож думка, що вона стурбована через цю книжку - це нонсенс. Меган майже не знає Саманту, вони не бачилися майже 20 років", - запевнив інформатор.

Ба більше, дружина принца Гаррі подумує про те, щоби самій написати книгу. І герцогиня вже отримує "численні вигідні пропозиції від шанованих видавництв".

"У Меган є декілька серйозних пропозицій щодо книги. Вони всі в неї на розгляді", - заінтригував співрозмовник журналу.

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Як відомо, це вже не вперше друзі Маркл на умовах анонімності звертаються до відомих видань, щоби викласти її позицію щодо тих або інших подій. Хто вони - герцогиня воліє не розкривати навіть у суді.

Можливо, Меган справді не переймається мемуарами Саманти. Але, нагадаємо, спілкування з пресою її батька Томаса таки добряче вибивало герцогиню та її чоловіка з рівноваги.

Маркл уже півтора роки судиться з британськими виданнями через опубліковані фрагменти її особистого листа до тата. Причому сам Томас у процесі виступає на боці журналістів.

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