Принцу Гаррі 37: як привітали іменинника королівські родичі

Британський принц Гаррі 15-го вересня святкує своє 37-річчя.

Звісно, про день народження онука, сина та брата не забула королівська рідня.

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Іменинника привітали в офіційних Instagram, але - принаймні, поки що - лише у сторіз, не присвятивши Гаррі "повноцінних" дописів, як це робилося в усі попередні роки, і як продовжує робитися в дні народження решти представників королівської сім'ї .

Принцу Гаррі виповнился 37

Тепер палац вітає його лише в сторіз?

До слова, так само лише в сторіз нещодавно привітали з 40-річчям і Меган Маркл.

А в акаунті Кларенс-хауса, резиденції принца Чарльза, схоже, взагалі вдалися до на надтонкого троллінгу: 4-го серпня, в день народження дружини Гаррі, розмістили допис про іншу вельмишановну іменинницю, королеву-мати Єлизавету. Мати Єлизавети ІІ та бабуся Чарльза народилася в 1900-му.

Нагадаємо, після "Мегзіту" та скандального інтерв'ю принца Гаррі та його жінки Опрі Вінфрі принц Чарльз узагалі перестав спілкуватися з молодшим сином. Нема зараз колишніх теплих взаємин і між Гаррі та Вільямом.

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