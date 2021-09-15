Принцу Гаррі 37: як привітали іменинника королівські родичі
Британський принц Гаррі 15-го вересня святкує своє 37-річчя.
Звісно, про день народження онука, сина та брата не забула королівська рідня.
Переглянути цей допис в Instagram
Іменинника привітали в офіційних Instagram, але - принаймні, поки що - лише у сторіз, не присвятивши Гаррі "повноцінних" дописів, як це робилося в усі попередні роки, і як продовжує робитися в дні народження решти представників королівської сім'ї .
До слова, так само лише в сторіз нещодавно привітали з 40-річчям і Меган Маркл.
А в акаунті Кларенс-хауса, резиденції принца Чарльза, схоже, взагалі вдалися до на надтонкого троллінгу: 4-го серпня, в день народження дружини Гаррі, розмістили допис про іншу вельмишановну іменинницю, королеву-мати Єлизавету. Мати Єлизавети ІІ та бабуся Чарльза народилася в 1900-му.
Нагадаємо, після "Мегзіту" та скандального інтерв'ю принца Гаррі та його жінки Опрі Вінфрі принц Чарльз узагалі перестав спілкуватися з молодшим сином. Нема зараз колишніх теплих взаємин і між Гаррі та Вільямом.
ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:
"Кров закипала": принц Гаррі зізнався, що вже давно хотів піти з королівської родини
Батько Меган Маркл заявив, що Опра використала її та "знесиленого" Гаррі