"Крим - це Україна": Міка Ньютон відповіла на запрошення виступити в Росії

Співачка Міка Ньютон, хоч мешкає тепер у Америці, має чітку позицію щодо виступів у Росії й того, кому належить Крим.

Учасниця Євробачення-2011 висловила її в Instagram, відповідаючи на запитання російських фанів.

фото з instagram ньютон

Нагадаємо, співачка Оля Полякова не так давно закликала "благородного грузина" Валерія Меладзе, який безперешкодно гастролює в Україні, публічно дати відповідь на питання, чий Крим, і що він думає про російську агресію.

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Як відомо, петиція продюсера Ігоря Кондратюка про заборону виступів російських артистів в Україні набрала необхідну кількість підписів, щоби її розглянув президент.

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