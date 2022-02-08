"Я страшно волаю": Бадоєва зізналася, що під час сварок їй кортить викинути чоловіка з вікна

Телевдуча Жанна Бадоєва не приховує, що вони з чоловіком, Василем Мельничиним часом бурхливо сваряться. Але швидко миряться.

Про це, а ще про те, чому жінці не варто розказувати коханому всієї правди, і чому в неї нема хейтерів, зірка розказала в інтерв'ю "Каравану историй".

"У мене нема хейтерів, ні в інстаграмі, ні на ютубі, де простіше лишити злий коментар. За нецензурні вирази видаляються лічені підписники", - поділилася ексдружина Алана Бадоєва.

Жанна розповіла про сварки з чоловіком фото з instagram бадоєвої

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На думку Жанни, її не хейтять тому, що вона займається своєю справою, яка їй дуже подобається, адже глядача не обдуриш.

"Дратувати можуть лише мої манери", - вточнила телеведуча.

Дратує Бадоєва іноді навіть коханого чоловіка, а він - її.

"Так, ми багато часу проводимо разом, трапляється, що чоловік мене дико бісить, я страшенно дратую його, але ми кохаємо одне одного, і в нас чудові стосунки. Часом усе змінюється, тоді я його бішу, а він мене дратує... Ми сваримося, як і всі пари в світі, але сварки не тривають довше десяти хвилин. За цей час мені страшенно кортить викинути з вікна не тарілку, а його самого! Тарілку шкода, тому я страшно волаю, і все", - розказала жінка.

Телеведуча інколи волає на коханого

Як висловилася Жанна, їм із Василем вдалося пройти довгий шлях від закоханості й пристрасті до партнерства.

"Точно знаю, що ніколи чоловік не засміється, якщо я виглядатиму божевільно дурною. І я ніколи його не принижу, якщо він хось зробить не так. Кортить убити, це так, але лише не зачепити його людську гідність", - сказала вона.

Як наголосила Бадоєва, навіть у сповнених довіри стосунках жінці не варто розказувати чоловікові геть усе.

"Узагалі нема такої людини, якій треба повністю розкривати душу. Це не про брехню, а про те, що просто не казати все підряд. Наприклад, про те, що купила соту торбинку. Або про те, скільки коштує нова сукня. Cкажи, що заплатила зовсім трішки. І не збрехала, але і правду не сказала. Навіщо травмувати чоловіка?", - зазначила зірка.

Бадоєва радить не травмувати чоловіків новинами про покупки

Не скандалить із Василем через свою любов до шопінгу Жанна ще й тому, що в них із ним "окремі тумбочки" з грошима. Та й нових речей він на коханій просто не помічає.

Як пригадала Бадоєва, в нинішньому чоловікові її підкорила інтелігентність, розум, те, як він спілкується з людьми.

"Мені не потрібні приватні літаки, захочу - сама куплю. Мені потрібен чоловік, який за жодних обставин не буде дурнем", - підкреслила вона.

Також зірка торкнулася теми ейджизму й того, що жінці зрілого віку, із точки зору суспільства, може бути щось "запізно".

"Що це за відмітка: "фуу, пізно?" Це бич, на жаль, пострадянського простору. Вигаданий кимось стереотип, глибоко вбитий у голови вже не одному поколінню жінок. Ніяк вони не можуть із цього полону вирватися. Багато хто вже щось розуміє, але соціум їх не відпускає. Ніде в світі таких обмежень нема. Норма - це жити активним життям і після 60. Ходити на побачення, в клуби, закохуватися, вискакувати заміж!", - заявила Жанна.

Нагадаємо, Бадоєва вважає "викривленим сприйняттям материнства", коли жінка віддає все на благо дітей, нехтуючи власною життєвою місією.

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