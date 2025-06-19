Скандал із продюсером, чоловік-американець і онкологія: цікаве з біографії Міки Ньютон

39-річна Міка Ньютон (справжнє ім'я Оксана Грицай) - співачка, чиї хіти колись розривали усі чарти в Україні і не тільки. Російськомовні пісні Міки Ньютон певний час вводили в оману фанів, через що вона довгий час асоціювалася із Росією. Утім, зірка представляла Україну на Євробаченні і має тверду позицію з приводу війни.
Після 2013 року Міка Ньютон зникла з радарів і переїхала в США, де живе й досі.
ТаблоID розкаже цікаве з біографії співачки і розбереться, чим живе зірка.
Співоче дитинство
Дитинство Міки Ньютон пройшло у творчій атмосфері. Дідусь майбутньої зірки грав на скрипці і виступав на весіллях. Тато, "музична людина", завжди мріяв про сина-артиста, утім отримав дочку-артистку.
"З п'яти років я зводила з розуму батьків, влаштовуючи зі старшою сестрою домашні концерти. А коли тато навчив мене вставляти касети у відеомагнітофон, я цілими днями дивилася записи концертів, щоб завчити і повторювати пісні артистів", - пригадувала Міка.
Ньютон спеціально співала голосно і довго, щоб батьки звернули на неї увагу і відправили в музичну школу. Уже в 8 років близькі юної артистки не витримали і здійснили її мрію.
У 15 років Оксана перебралася до Києва і вступила до естрадно-циркового коледжу. Тато, щоб впевнитися, що його дочка морально стійка, рік жив із нею разом.
"Мої батьки - геніальні вихователі. Адже для того, щоб дитину не розпестити, а навчити її бути самостійною і при цьому вміти дарувати свою любов, потрібно велике терпіння", - розказувала співачка.
Вже у юному віці артистка почала брати участь в конкурсах і перемагати. Свій перший гонорар, сто тисяч купонів, вона віддала батькам.
Початок кар'єри
2002 рік став доленосним для Грицай, адже тоді вона перемогла на фестивалі "Чорноморські ігри" і підписала контракт із продюсером Юрієм Фальосою. На той час продюсер був відомий своєю співпрацею з Ані Лорак.
Тоді ж і народився псевдонім "Міка Ньютон" і прийшла популярність.
"Оксану зустрів на дитячому пісенному конкурсі у Скадовську, підписав контракт про співпрацю і почав створювати їй модний тоді молодіжний образ. Це була така українська Авріл Лавін. Тільки Лавін сама писала свої тексти, а Міці Ньютон - інші автори", - розказував пізніше Фальоса.
Першими російськомовними хітами співачки стали пісні "Убежать" та "Аномалия". Через еротичний зміст кліпу на "Убежать" українські телеканали відмовились його транслювати. У результаті був створений відеокліп на "Аномалию", який і став початком її популярності. Наступні відео до пісень "Лунопарк" (2005) та "В плену" (2007) знімали в Москві.
Міка Ньютон була дуже популярною в Росії, а її хіти "Белые лошади" і "В плену" постійно звучали у російському пропагандистському серіалі "Кадетство".
Пізніше співачка висловилася з цього приводу. Ньютон зазначала, що їй не давали приймати рішень і вона сильно жалкує, що так склалося.
"Я шкодую, що були такі часи, коли нам вселяли, що бути в Росії – це круто і мова їх – це круто. У навчальних закладах викладали російською, національні новини російською. І це шок, коли я зараз про це думаю. Я підписала контракт у 16 років, мені не давали приймати рішення. На жаль, я собі не належала. А коли ти молодий, ти думаєш, дорослі знають краще", - зізнавалася зірка.
Скандал із Фальосою
Успіх і популярність - лише одна сторона. Пізніше виявилося, що не усе було так чудово. Співпраця Міки Ньютон і Юрія Фальоси тривала до 2009 року, а після розгорівся скандал. Продюсер жалівся, що вклав чималі гроші у просування співачки, вимагав повернути борги і хотів залишити собі її імʼя і пісні. Продюсер наголошував на відшкодуванні витрат з виготовлення альбому і на навчання співачки в Лондоні, а це "близько 200 тисяч доларів".
Сама Міка не хотіла сваритися з експродюсером, але активно боролася за своє імʼя і хіти.
Врешті виявилося, що не співачка винна Фальосі, а він їй. Суд постановив, що за весь час співпраці він не виплатив Міці понад 200 тисяч гривень зарплати, які були прописані в контракті.
Пізніше Оксана ділилася тим, що під час співпраці з Юрієм мала обмежену кількість свобод.
"Юра ніколи не тиснув на мене в плані вибору музичного матеріалу, але у нас часто виникало нерозуміння. Я не могла відвідувати батьків тоді, коли хотіла", - розповідала зірка.
До того ж продюсер тиснув на Міку і навіював відчуття провини, мовляв та не достатньо хороша артистка.
"В останній рік я боялася виступати, адже знала, що в черговий раз вислухаю докори. Юра дозволяв собі вичитувати мене при всьому колективі, водієві, організаторах концерту. Я мовчки йшла в гримерку і плакала", - зізнавалася Ньютон.
Врешті співачка почала співпрацювати з бізнесменом Тимофієм Нагорним.
Євробачення
У 2011 році співачка здобула перемогу у національному відборі на конкурс "Євробачення" з композицією "Angel". Утім і тут було не усе так добре.
Офіційні дані СМС-голосування показали, що за неї було надіслано 29 064 голоси з 1 996 телефонних номерів. Крім того, фіксувалася суттєва накрутка голосів під час онлайн-голосування. У зв’язку з цим Національна телерадіокомпанія України оголосила про проведення повторного голосування, запланованого на 3 березня. Проте через відмову інших фіналістів участь у конкурсі все ж дісталася Міці Ньютон.
У фіналі "Євробачення" Міка Ньютон, попри негативні прогнози букмекерів, набрала 159 балів і посіла 4 місце.
Перемога на конкурсі стала додатковим поштовхом для розвитку кар'єри співачки. Міка почала підкорювати західного слухача, а згодом переїхала до США.
"Я мрію розвиватися і буду жити в цій країні, поки відчуватиму, що це відбувається. Моя мета - "Греммі", перша в історії України", - ділилася тоді зірка.
Спочатку артистка була упевнена, що повернеться до 2013 року, утім залишилася жити в США. До того ж Міка подалася в акторки і бажала, щоб українська преса про неї забула.
Шлюб
У 2018 році Міка Ньютон одружилася з американцем Крісом Сааведрою, який володіє модельною агенцією "Saint Agency". До речі, пара познайомилася у продуктовій крамниці, а на перше побачення Кріс не міг витягнути Міку понад рік.
Весілля пара зіграла пишне, його тоді обговорювало багато фанів і ЗМІ.
"Я дуже вдячна за те, що в моєму житті є цей чоловік. Не знаю, що би я робила без мого Кріса. Мені дуже пощастило! Агов, усі самотні дами! Вони такі існують і приходять у твоє життя, коли ти цього не очікуєш! Я зустріла мого нареченого в продуктовій крамниці. Йому знадобився цілий рік, щоби витягти мене на перше побачення з ним, хахаха, я була впертою і вважала, що не ходжу нікуди з незнайомцями", - ділилася Міка.
Онкологія
У 2019 році у Міки Ньютон було виявлено рак яєчника. Спершу співачка не звертала уваги на симптоми - часте здуття живота вона пов’язувала з можливою надмірною вагою. До того ж лікарі запевняли, що їй треба краще харчуватися.
"Навіть коли в квітні 2019-го я опинилася в швидкій, мені сказали, що мені просто треба ще здоровіше харчуватися, тож я так і робила... але нічого не допомагало, і я була дуже жорстока по відношенню до себе... продовжувала хот-йогу, поки не з'ясувалося, що в мене рак", - розказувала Міка.
У ході діагности виявили онкологію третьої стадії. Їй повідомили про складне лікування - 12 курсів хімієтерапії, після яких можливість мати дітей природним шляхом могла бути втрачена.
На час лікування Міка Ньютон намагалася максимально підбадьорювати себе, оточувала позитивом, дивилася смішні шоу, комедії. До того ж зірка вдарилася у духовність - молилася і медитувала.
Вже після перших двох операцій був позитивний результат - перша стадія раку.
Сьогодні Міка 5 років у ремісії. Співачка з чоловіком дуже хочуть дітей. Завдяки тому, що не потребувалося 12 курсів хімії, зірка все ще має шанси завагітніти.
Нагадаємо, раніше ТаблоID розповідав про зірок, які перемогли рак.
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