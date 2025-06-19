Скандал із продюсером, чоловік-американець і онкологія: цікаве з біографії Міки Ньютон

39-річна Міка Ньютон (справжнє ім'я Оксана Грицай) - співачка, чиї хіти колись розривали усі чарти в Україні і не тільки. Російськомовні пісні Міки Ньютон певний час вводили в оману фанів, через що вона довгий час асоціювалася із Росією. Утім, зірка представляла Україну на Євробаченні і має тверду позицію з приводу війни.

Після 2013 року Міка Ньютон зникла з радарів і переїхала в США, де живе й досі.

ТаблоID розкаже цікаве з біографії співачки і розбереться, чим живе зірка.

Співоче дитинство

Дитинство Міки Ньютон пройшло у творчій атмосфері. Дідусь майбутньої зірки грав на скрипці і виступав на весіллях. Тато, "музична людина", завжди мріяв про сина-артиста, утім отримав дочку-артистку.

"З п'яти років я зводила з розуму батьків, влаштовуючи зі старшою сестрою домашні концерти. А коли тато навчив мене вставляти касети у відеомагнітофон, я цілими днями дивилася записи концертів, щоб завчити і повторювати пісні артистів", - пригадувала Міка.

Ньютон спеціально співала голосно і довго, щоб батьки звернули на неї увагу і відправили в музичну школу. Уже в 8 років близькі юної артистки не витримали і здійснили її мрію.

Міка на співочому конкурсі Фото з Instagram Міки

У 15 років Оксана перебралася до Києва і вступила до естрадно-циркового коледжу. Тато, щоб впевнитися, що його дочка морально стійка, рік жив із нею разом.

"Мої батьки - геніальні вихователі. Адже для того, щоб дитину не розпестити, а навчити її бути самостійною і при цьому вміти дарувати свою любов, потрібно велике терпіння", - розказувала співачка.

Вже у юному віці артистка почала брати участь в конкурсах і перемагати. Свій перший гонорар, сто тисяч купонів, вона віддала батькам.

Початок кар'єри

2002 рік став доленосним для Грицай, адже тоді вона перемогла на фестивалі "Чорноморські ігри" і підписала контракт із продюсером Юрієм Фальосою. На той час продюсер був відомий своєю співпрацею з Ані Лорак.

Тоді ж і народився псевдонім "Міка Ньютон" і прийшла популярність.

"Оксану зустрів на дитячому пісенному конкурсі у Скадовську, підписав контракт про співпрацю і почав створювати їй модний тоді молодіжний образ. Це була така українська Авріл Лавін. Тільки Лавін сама писала свої тексти, а Міці Ньютон - інші автори", - розказував пізніше Фальоса.

Міка Ньютон - поєднання імен Міка Джаггера (з гурту Rolling Stones) та Міка Бокса (з Uriah Heep), а прізвище Ньютон утворене від англійського "new tone", що означає "новий тон" Фото з сайту Hit life

Першими російськомовними хітами співачки стали пісні "Убежать" та "Аномалия". Через еротичний зміст кліпу на "Убежать" українські телеканали відмовились його транслювати. У результаті був створений відеокліп на "Аномалию", який і став початком її популярності. Наступні відео до пісень "Лунопарк" (2005) та "В плену" (2007) знімали в Москві.

Міка Ньютон була дуже популярною в Росії, а її хіти "Белые лошади" і "В плену" постійно звучали у російському пропагандистському серіалі "Кадетство".

Міка Ньютон була дуже популярною в Росії Фото з сайту Hit life

Пізніше співачка висловилася з цього приводу. Ньютон зазначала, що їй не давали приймати рішень і вона сильно жалкує, що так склалося.

"Я шкодую, що були такі часи, коли нам вселяли, що бути в Росії – це круто і мова їх – це круто. У навчальних закладах викладали російською, національні новини російською. І це шок, коли я зараз про це думаю. Я підписала контракт у 16 років, мені не давали приймати рішення. На жаль, я собі не належала. А коли ти молодий, ти думаєш, дорослі знають краще", - зізнавалася зірка.

Скандал із Фальосою

Успіх і популярність - лише одна сторона. Пізніше виявилося, що не усе було так чудово. Співпраця Міки Ньютон і Юрія Фальоси тривала до 2009 року, а після розгорівся скандал. Продюсер жалівся, що вклав чималі гроші у просування співачки, вимагав повернути борги і хотів залишити собі її імʼя і пісні. Продюсер наголошував на відшкодуванні витрат з виготовлення альбому і на навчання співачки в Лондоні, а це "близько 200 тисяч доларів".

Співпраця закінчилася скандалом Фото ТСН

Сама Міка не хотіла сваритися з експродюсером, але активно боролася за своє імʼя і хіти.

Врешті виявилося, що не співачка винна Фальосі, а він їй. Суд постановив, що за весь час співпраці він не виплатив Міці понад 200 тисяч гривень зарплати, які були прописані в контракті.

Пізніше Оксана ділилася тим, що під час співпраці з Юрієм мала обмежену кількість свобод.



"Юра ніколи не тиснув на мене в плані вибору музичного матеріалу, але у нас часто виникало нерозуміння. Я не могла відвідувати батьків тоді, коли хотіла", - розповідала зірка.

Фальоса обмежував Міку Фото з сайту

До того ж продюсер тиснув на Міку і навіював відчуття провини, мовляв та не достатньо хороша артистка.

"В останній рік я боялася виступати, адже знала, що в черговий раз вислухаю докори. Юра дозволяв собі вичитувати мене при всьому колективі, водієві, організаторах концерту. Я мовчки йшла в гримерку і плакала", - зізнавалася Ньютон.

Врешті співачка почала співпрацювати з бізнесменом Тимофієм Нагорним.

Євробачення

У 2011 році співачка здобула перемогу у національному відборі на конкурс "Євробачення" з композицією "Angel". Утім і тут було не усе так добре.

Офіційні дані СМС-голосування показали, що за неї було надіслано 29 064 голоси з 1 996 телефонних номерів. Крім того, фіксувалася суттєва накрутка голосів під час онлайн-голосування. У зв’язку з цим Національна телерадіокомпанія України оголосила про проведення повторного голосування, запланованого на 3 березня. Проте через відмову інших фіналістів участь у конкурсі все ж дісталася Міці Ньютон.

У фіналі "Євробачення" Міка Ньютон, попри негативні прогнози букмекерів, набрала 159 балів і посіла 4 місце.

Перемога на конкурсі стала додатковим поштовхом для розвитку кар'єри співачки. Міка почала підкорювати західного слухача, а згодом переїхала до США.

Міка залишила Україну Фото @viktoriiaayt

"Я мрію розвиватися і буду жити в цій країні, поки відчуватиму, що це відбувається. Моя мета - "Греммі", перша в історії України", - ділилася тоді зірка.

Спочатку артистка була упевнена, що повернеться до 2013 року, утім залишилася жити в США. До того ж Міка подалася в акторки і бажала, щоб українська преса про неї забула.

Шлюб

У 2018 році Міка Ньютон одружилася з американцем Крісом Сааведрою, який володіє модельною агенцією "Saint Agency". До речі, пара познайомилася у продуктовій крамниці, а на перше побачення Кріс не міг витягнути Міку понад рік.

Весілля пара зіграла пишне, його тоді обговорювало багато фанів і ЗМІ.

Весілля було казковим Фото з Instagram

"Я дуже вдячна за те, що в моєму житті є цей чоловік. Не знаю, що би я робила без мого Кріса. Мені дуже пощастило! Агов, усі самотні дами! Вони такі існують і приходять у твоє життя, коли ти цього не очікуєш! Я зустріла мого нареченого в продуктовій крамниці. Йому знадобився цілий рік, щоби витягти мене на перше побачення з ним, хахаха, я була впертою і вважала, що не ходжу нікуди з незнайомцями", - ділилася Міка.

Пара разом вже 11 років Фото з Instagram

Онкологія

У 2019 році у Міки Ньютон було виявлено рак яєчника. Спершу співачка не звертала уваги на симптоми - часте здуття живота вона пов’язувала з можливою надмірною вагою. До того ж лікарі запевняли, що їй треба краще харчуватися.

"Навіть коли в квітні 2019-го я опинилася в швидкій, мені сказали, що мені просто треба ще здоровіше харчуватися, тож я так і робила... але нічого не допомагало, і я була дуже жорстока по відношенню до себе... продовжувала хот-йогу, поки не з'ясувалося, що в мене рак", - розказувала Міка.

Врешті не вага і харчування були проблемою здуття Фото з Instagram

У ході діагности виявили онкологію третьої стадії. Їй повідомили про складне лікування - 12 курсів хімієтерапії, після яких можливість мати дітей природним шляхом могла бути втрачена.

На час лікування Міка Ньютон намагалася максимально підбадьорювати себе, оточувала позитивом, дивилася смішні шоу, комедії. До того ж зірка вдарилася у духовність - молилася і медитувала.

Віра, позитив і коханий поруч допомогли Міці у цій боротьбі Фото з Instagram

Вже після перших двох операцій був позитивний результат - перша стадія раку.

Сьогодні Міка 5 років у ремісії. Співачка з чоловіком дуже хочуть дітей. Завдяки тому, що не потребувалося 12 курсів хімії, зірка все ще має шанси завагітніти.

Нагадаємо, раніше ТаблоID розповідав про зірок, які перемогли рак.