Секти, зґвалтування і наркозалежність: 9 зірок Голлівуду, які мали складне дитинство

Селеби сяють на червоних доріжках і виглядають щасливими, втім за блиском софітів ховаються темні історії. Кураж у нічному клубі замість школи, наркотики замість цукерок, секти й насильство замість затишного дому.

Від дорослішання в релігійних культах до сцени вбивства - ТаблоID підготував 9 історій знаменитостей, чиє дитинство важко назвати щасливим.

Дрю Беррімор

Зірка з дитинства Дрю Беррімор виросла, відвідуючи нічні клуби з батьками ще змалечку. Такий ритм життя швидко призвів до алкогольної та наркотичної залежностей.

"У 10 років я часто вживала наркотики з подругою мами. Я думала, що вона така крута, вона давала марихуану мені і своєму синові" - пригадувала зірка "Ангелів Чарлі".

Дрю мала бурхливе дитинство Фото з Instagram

Після цілодобових вечірок з рокзірками та численних неприємностей в тому куражі, Беррімор у 12 років потрапила в реабілітаційний центр. Втім, через рік знову зірвалася і опинилася в психіатричній лікарні.

Баррімор чесно казала, що її дитинство і раннє життя були "ненормальними."

У 14 років вона почала боротися за емансипацію від батьків, намагаючись втекти від життя дитячої зірки і багатьох труднощів, які супроводжували його.

Сьогодні Дрю не вживає наркотики.

Роуз Макгавен

Зірка "Зачарованих" Роуз Макгавен виросла в італійському "філіалі" секти "Діти Бога", звідки згодом втекла. Її батько був главою, і Макгавен протягом усього дитинства подорожувала по різних комунах Європи.

Секта описувалася як релігійна група з "хіпі" ідеалами, але Роуз і її сім'я швидко усвідомили небезпеку секти і покинули її, перш ніж зазнали жорстокого поводження.

Батьки акторки встигли покинути секту Фото Instagram

Згодом Роуз втекла з дому після того, як батьки дізналися, що вона вжила ЛСД, і відвезли її до лікарні. На вулиці вона одразу ж познайомилася з двома трансвеститами і стриптизеркою на ім'я Тіна, які приєдналися до неї в автобусних подорожах США. Роуз отримувала безкоштовний проїзд, кажучи поліції в кожному місті, що вона загубилася і їй потрібен квиток додому. Врешті-решт, Макгавен виснажилася і захворіла, тож поїхала до тітки.

Гленн Клоуз

Гленн Клоуз виросла в суперечливій секті "Моральне переозброєння", де вона прожила частину свого дитинства в їхній штаб-квартирі у Швейцарії. Майбутня зірка "101 далматинець" перебувала у культі з 7 до 22 років.

Вона неодноразово говорила про емоційні та психологічні травми, з якими їй довелося зіткнутися під час перебування в групі.

Секта унеможливила особисте життя зірки Фото Instagram

"Через емоційну та психологічну травму, завдану сектою, я не мала успіху в стосунках і не змогла знайти постійного партнера, і мені дуже шкода. Я думаю, що бути пов'язаними між собою - це наш природний стан", - поділилася актриса.

Демі Мур

Актриса Демі Мур мала тернистий життєвий шлях. Майбутню зірку виховували двоє алкоголіків, схильних до самогубства. Протягом її бурхливого дитинства сім'я переїжджала 30 разів, а в 15 років актрису зґвалтував "друг" її матері. Зрештою, вона пішла з дому, коли їй виповнилося 16 років.

Хоча в молодості вона боролася з наркотичною залежністю, проте в 2012 році знову зірвалася, що призвело до трирічної сварки з доньками, перш ніж вона знову стала тверезою.

Дитинству Демі не позаздриш Фото з Instagram

До речі, якось ТаблоID більш детально розповідав про непросте життя Демі Мур.

Шарліз Терон

Дитинство Шарліз Терон було травматичним через жорстоке поводження залежного батька. Актриса, яка народилася в Південній Африці, стала свідком токсичних стосунків своїх батьків. У червні 1991 року, коли Терон було 15 років, сталася жахлива подія, яка назавжди змінила її життя. Її мати Герда вбила батька Чарлі в порядку самооборони.

Та подія назавжди трамувала Шарліз Фото Instagram

"І щоденна непередбачуваність життя з наркоманом - це те, з чим ти стикаєшся і що ніби закріплюється в твоєму тілі на все життя, а не тільки одна подія, що сталася однієї ночі", - ділилася зірка.

Опра Вінфрі

Мати Опри Вінфрі було лише 18 років, коли вона народила її. Відома ведуча ток-шоу виросла в такій бідності, що в дитинстві часто змушена була носити мішок з-під картоплі замість сукні. Живучи в надзвичайно небезпечному і бідному районі, вона подорослішала набагато раніше, ніж її однолітки.

Ба більше, Опра народила сина, коли їй було лише 14 років, але дитина незабаром померла. Вона була змушена шукати роботу, ще навчаючись у середній школі, що привело її до посади ведучої радіопрограми, а потім злету карʼєри.

Втім справжня популярність прийшла до Опри після 30-ти фото getty images

Джим Керрі

Легендарний комік виріс у багатодітній бідній родині з 4 братами і сестрами. Його сім'я настільки не мала грошей, що юний Джим покинув школу, щоб працювати.

Коли його батько, який працював бухгалтером, втратив роботу, сім'я на деякий час залишилася без даху над головою і була змушена жити у фургоні.

Актор колись сказав, що саме в ті важкі часи він розвинув почуття гумору і вирішив зробити його своєю професією.

Окрім того, Джим Керрі з дитинства страждає від одного недуга Фото з twitter (Х) керрі

Холлі Беррі

Кінозірка Холлі Беррі виросла в неблагополучній родині. Маленька Беррі була змушена щодня спостерігати за тим, як батько бив її мати. Згодом, коли Холлі було лише 4 роки, тато взагалі покинув родину та обірвав з дочкою всі зв'язки.

Беррі переїхала з матір'ю і сестрою в район, де жили виключно білі, і під час навчання в школі зазнала расової дискримінації. Актриса зізнавалася, що ці труднощі спонукали її до успіху.

Нещасливе дитинство спонукало Беррі стати успішною Фото з Instagram Беррі

Шерон Стоун

Зірка "Основного інстинкту" Шерон Стоун написала мемуари під назвою "Краса жити двічі", які присвятила своїй матері. Водночас вона зізналася, що справжня любов до батьків прийшла до неї лише згодом.

У дитинстві акторка зазнавала суворого виховання: мати карала її ляпасами за зухвалість, а батько використовував ремінь.

Шерон було непросто Фото Getty Images

Та найбільш важкі спогади пов’язані з бабусею та дідусем по материнській лінії. Вона описує випадок, коли у віці восьми років була змушена дивитися, як дідусь знущався з її п’ятирічної сестри, тоді як бабуся не дозволяла дітям утекти.

Загалом, Шерон Стоун зазнала чималих випробувань долі.

Нагадаємо, ТаблоID розповідав про дітей-зірок, яких зламала рання популярність.