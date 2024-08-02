"Янголятко Туска" і фахівчиня з брів: українка, що працює помічницею польського прем'єра, опинилася в центрі скандалу

Одна з помічниць Дональда Туска потрапила на перші шпальти польських ЗМІ Фото Getty Images

Останніми днями в польських медіа та соцмережах вирує пікантний скандал. Його герої - прем'єр-міністр країни Дональд Туск та одна з його помічниць, така собі Крістіна Вороновська.

Дівчина має українське та польське коріння, а до Польщі переїхала з України у 2018-му році. Але причиною підвищеної уваги до неї стало не це.

Під сумнів ставиться кваліфікація 34-річної Вороновської, адже раніше вона працювала у салоні краси "Dream of beauty" у Варшаві. Підозрілим критикам також видається те, що батько Крістіни свого часу служив у радянській армії і що вона має рідню в Росії.

Крістіна молодша за доньку прем'єра, на що теж звернули увагу критики Фото з соцмереж

Вишенька на цьому торті - контент із Instagram Вороновської, який вона закрила, але не одразу, і скріни ширяться мережею. Там були фото Крістіни у сміливих вбраннях та позах, а ще вона якось засвітила торбинку Louis Vuitton - щоправда, це могла бути репліка.

Користувачів соцмереж, які поширюють цей скрін із Instagram Вороновської, дуже зацікавив предмет на вішалці на задньому плані

Преса вже охрестила дівчину "янголятком Туска" та "косметологинею з російськими контактами", повідомляє ВВС.

На вебсайті салону, де працювала Крістіна Вороновська, зазначалося, що вона має косметологічну освіту, що "її пристрасть - це анатомія шкіри" і що вона спеціалізується на б'юті-процедурах в області очей та брів. Наразі інформацію про колишню працівницю звідти вже видалено, але Крістіну можна побачити на спільних фото персоналу.

У 2022-му році Крістіна Вороновська почала працювати в патрії "Громадянська платформа", прийшовши на посаду секретаря

Крістіна Вороновська народилася у 1989 році у польському селі Мендзижече, неподалік від якого, вочевидь, була розташована радянська військова база, де служив її батько.

Пізніше родина переїхала до України. Тут Христина здобула вищу економічну освіту, деякий час працювала у банківській сфері. Після переїзду до Польщі роботу за фахом їй знайти не вдалося, тож влаштувалася у салон краси.

У своєму Instagram Вороновська називала себе українкою, вживаючи хештег #ukrainiangirl, а також полькою.

Wiedzieliście, że D.Tusk zgłosił w Sejmie, że ma 2 asystentki?



Jedną z nich jest Kristina Voronovska określająca się na IG jako #ukrainiangirl



Panie Premierze, czy częste wizyty Kristiny w Sopocie uwieczniane na IG pomogły w skutecznym aplikowaniu na to stanowisko? pic.twitter.com/e5aEyW1W29 — hipopokryzja (@hipopokryzja) July 24, 2024

Крістіні закидають те, що вона, як людина, дотична до б'юті-сфери, буцімто могла пролобіювати рішення уряду про зниження ПДВ на косметологічні послуги. В уряді це спростовують, стверджуючи, що помічниця Туска не брала участь у галузевих консультаціях.

Як запевнив речник Міністерства внутрішніх справ Польщі Яцек Добжинський, після того, як Дональд Туск став прем'єром у грудні минулого року, люди з його оточення, зокрема Крістіна Вороновська, пройшли ретельну перевірку.

Про те, що Вороновську перевірили спецслужби, заявив і керівник канцелярії прем'єр-міністра Польщі Ян Грабець. Він наголосив, що помічниця Туска, яку він рекомендував особисто, не має доступу до жодних конфіденційних даних та займається в Сеймі організацією роботи парламентаріїв.

‼️ŁADNA⁉️



Nie róbcie, proszę afery z tego, że premier Tusk ma - określającą się jako #ukrainiangirl - 2 lata młodszą od własnej córki, "asystentkę".



O co kaman⁉️

😎😎😎 pic.twitter.com/XnKjO4J41L — Marek Kuna🇵🇱 (@Marek_Kuna_) July 24, 2024

Що до батька Вороновської, то він після проголошення незалежності України вступив до української армії. Зараз він є військовим пенсіонером та працює в охороні.

На думку оглядачів, скандал навколо Вороновської, який поки не думає вщухати, негативно впливає на імідж польського прем'єра.

Нагадаємо, нещодавно в мережі "прославилася" помічниця українського нардепа Миколи Тищенка Евеліна Андрієвська, яка має подяку від ГУР.



