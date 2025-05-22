Гомес на кумедних фото показала, як лікувала зуби та стильно вдягалася цього місяця

Американська співачка та акторка Селена Гомес потішила підписників свіжими спогадами зі свого життя.

В Instagram 32-річна засновниця бренду опублікувала добірку знімків, на яких закарбувала свої модні луки, час з родиною, лікування зубів та, звичайно, романтичні моменти з нареченим, продюсером Бенні Бланко.

"Минуле й сьогодення", — додала вона під публікацією.

Артситка продемонструвала трендовий макіяж у декольтованому топі Фото Instagram

Реклама:

Селена зі своєю молодшою 11-річною сестричкою Грейсі

Зірка показала справжній вигляд після лікування зубів

Співачка зі своїм коханим Бенні, з яким заручилася в грудні минулого року

Не так давно Гомес здивувала фанатів своєю стрункістю

Догляд за шкірою ніхто не скасовував

Авторка хітів зазнімкувалася з плюшевим ведмедиком

Селена не соромиться зустрічатися з друзями без макіяжу

У парочки чимало спільних фоток

Знаменитості личать окуляри

Нещодавно Гомес у червоному міні відвідала модну вечірку і попозувала в ефектному total black. Також виконавиця полюбляє робити спокусливі фото та показувати щирі світлини.

Свої закохані моменти Селена і Бенні показують доволі часто, а ще вони не соромляться розповісти деталі про свої стосунки. Парочка навіть випустила спільний музичний альбом.

Як відомо, через свій недуг співачка не зможе самостійно виносити дитину.