Гомес на кумедних фото показала, як лікувала зуби та стильно вдягалася цього місяця

Карина Тімкова - 22 травня, 18:15

Американська співачка та акторка Селена Гомес потішила підписників свіжими спогадами зі свого життя.

В Instagram 32-річна засновниця бренду опублікувала добірку знімків, на яких закарбувала свої модні луки, час з родиною, лікування зубів та, звичайно, романтичні моменти з нареченим, продюсером Бенні Бланко.

"Минуле й сьогодення", — додала вона під публікацією.

Селена Гомес з декольте попозувала на селфі

Артситка продемонструвала трендовий макіяж у декольтованому топі

Фото Instagram

Селена Гомес замилувала фото з сестрою

Селена зі своєю молодшою 11-річною сестричкою Грейсі

Селена Гомес насмішила фото після лікування зубів

Зірка показала справжній вигляд після лікування зубів

Селена Гомес пообіймала свого нареченого для фото

Співачка зі своїм коханим Бенні, з яким заручилася в грудні минулого року

Селена Гомес посвітила стрункою талією у сукні

Не так давно Гомес здивувала фанатів своєю стрункістю

Селена Гомес показалася з маскою на обличчі

Догляд за шкірою ніхто не скасовував

Селена Гомес полежала на плюшевій іграшці

Авторка хітів зазнімкувалася з плюшевим ведмедиком

Селена Гомес без мейку та в топі попозувала з подругою

Селена не соромиться зустрічатися з друзями без макіяжу

Селена Гомес та Бенні Бланко помилувалися один одним

У парочки чимало спільних фоток

Селена Гомес в окулярах та навушниках попозувала в авто

Знаменитості личать окуляри

Нещодавно Гомес у червоному міні відвідала модну вечірку і попозувала в ефектному total black. Також виконавиця полюбляє робити спокусливі фото та показувати щирі світлини.

Свої закохані моменти Селена і Бенні показують доволі часто, а ще вони не соромляться розповісти деталі про свої стосунки. Парочка навіть випустила спільний музичний альбом.

Як відомо, через свій недуг співачка не зможе самостійно виносити дитину.

Читайте також:

"Більше не сплю в моїй спальні": Селена Гомес відверто про життя з біполярним розладом і тривожністю

Найблискучіші вбрання "Оскар"-2025: срібна Мур, дзеркальна Беррі та Гомес у сукні з 16-ти тисяч скляних крапель. Фото

"Вплив Селени": як нареченому Гомес брови вискубували. Відео

Селена Гомес
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів