Гомес на кумедних фото показала, як лікувала зуби та стильно вдягалася цього місяця
Американська співачка та акторка Селена Гомес потішила підписників свіжими спогадами зі свого життя.
В Instagram 32-річна засновниця бренду опублікувала добірку знімків, на яких закарбувала свої модні луки, час з родиною, лікування зубів та, звичайно, романтичні моменти з нареченим, продюсером Бенні Бланко.
"Минуле й сьогодення", — додала вона під публікацією.
Нещодавно Гомес у червоному міні відвідала модну вечірку і попозувала в ефектному total black. Також виконавиця полюбляє робити спокусливі фото та показувати щирі світлини.
Свої закохані моменти Селена і Бенні показують доволі часто, а ще вони не соромляться розповісти деталі про свої стосунки. Парочка навіть випустила спільний музичний альбом.
Як відомо, через свій недуг співачка не зможе самостійно виносити дитину.