"Дуже швидко вже": Остапчук із нареченою-нотаріускою оголосили нову дату весілля
Схоже, телеведучому Володимиру Остапчуку, котрий лише півроку тому розлучився з матір'ю двох його дітей Оленою, не терпиться знову стати жонатим чоловіком.
Ледве встигнувши одужати від COVID-19, артист та його нова кохана, Христина Горняк уже призначили нову дату весілля.
Голуб'ята розкрили її "Зірковому шляху".
Як пояснили Вова з Христиною, спершу вони планували одружитися 1-го жовтня, але завадила хвороба.
"До речі, дуже цікава історія. Я відправила запрошення в той день, коли ввечері Володимиру стало погано. І наступного дня, коли ми вже зрозуміли, що він захворів, я усім написала: "Прошу вибачення, весілля не буде". Але ми сказали, що не скасовуємо, ми його просто переносимо. Не знаю, чи є нумерологи, астрологи, хтось нам розкаже. Ми навіть не дивилися. Впевнені, що це класна дата", - поділилася наречена Остапчука.
"Наша нова дата весілля - 15 жовтня 2020 року. Дуже швидко вже", - оголосила пара.
Зі слів Остапчука та його обраниці, вони вже обрали обручки, весільні вбрання, ресторан та ведучих. Лишилося лише визначитися з меню. Розпис та весілля відбудуться в один день.
До слова, Христина в мережі поділилася кількома світлинами зі свого дівичвечора. Нотаріуска зазначила, що свято було "за класикою", "як в книжках пишуть".
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"...Тепер я точно усвідомила, що я - наречена!", - написала Горняк у Instagram.
Що ж до Остапчука, то він у свій парубоцький вечір катався на квадроциклах та грав у пейнтбол.
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Як відомо, Володимир та Христина заручилися наприкінці серпня. Жінка отримала від телеведучого аж дві обручки від Tiffany&Co.
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