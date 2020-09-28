"Дуже швидко вже": Остапчук із нареченою-нотаріускою оголосили нову дату весілля

Схоже, телеведучому Володимиру Остапчуку, котрий лише півроку тому розлучився з матір'ю двох його дітей Оленою, не терпиться знову стати жонатим чоловіком.

Ледве встигнувши одужати від COVID-19, артист та його нова кохана, Христина Горняк уже призначили нову дату весілля.

Голуб'ята розкрили її "Зірковому шляху".

Вова, який сьогодні святкує 36-річчя, хоче якнайшвидше стати чоловіком Христини фото з instagram остапчука

Як пояснили Вова з Христиною, спершу вони планували одружитися 1-го жовтня, але завадила хвороба.

"До речі, дуже цікава історія. Я відправила запрошення в той день, коли ввечері Володимиру стало погано. І наступного дня, коли ми вже зрозуміли, що він захворів, я усім написала: "Прошу вибачення, весілля не буде". Але ми сказали, що не скасовуємо, ми його просто переносимо. Не знаю, чи є нумерологи, астрологи, хтось нам розкаже. Ми навіть не дивилися. Впевнені, що це класна дата", - поділилася наречена Остапчука.

"Наша нова дата весілля - 15 жовтня 2020 року. Дуже швидко вже", - оголосила пара.

Зі слів Остапчука та його обраниці, вони вже обрали обручки, весільні вбрання, ресторан та ведучих. Лишилося лише визначитися з меню. Розпис та весілля відбудуться в один день.

До слова, Христина в мережі поділилася кількома світлинами зі свого дівичвечора. Нотаріуска зазначила, що свято було "за класикою", "як в книжках пишуть".

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений kristygor (@kristygor) 26 Вер 2020 р. о 4:17 PDT

"...Тепер я точно усвідомила, що я - наречена!", - написала Горняк у Instagram.

Що ж до Остапчука, то він у свій парубоцький вечір катався на квадроциклах та грав у пейнтбол.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Vladimir Ostapchuk (@vova_ostapchuk) 28 Вер 2020 р. о 3:16 PDT

Як відомо, Володимир та Христина заручилися наприкінці серпня. Жінка отримала від телеведучого аж дві обручки від Tiffany&Co.

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