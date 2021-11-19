Маркл вдала з себе бурундучка та показала 2-річного сина біля курей. ФОТО

Герцогиня Сассекська Меган Маркл побувала в токшоу Еллен ДеДженерес і, схоже, весело провела час.

Телеведуча традиційно піддала гостю кумедним випробуванням. Зокрема змусила Меган розігрувати вуличних продавців, виконувати присідання та з'їсти кукурудзяну чіпсину "як бурундучок".

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За цими розвагами в Маркл та ДеДженерес все ж вистачило часу й на те, щоби поговорити.

Герцогиня розказала, як їм із чоловіком живеться в ролі батьків двох дітей, а 2-річному Арчі Гаррісону - в ролі старшого брата.

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"Хтось сказав нам із Г., "Коли в вас одна дитина - це хобі, а от коли двоє - це батьківство." І несподівано ми зрозуміли: "Так і є." Усі говорять про те, як воно з другою дитиною, але ніхто не говорить про те, як підлаштовується перша дитина, коли з'являється друга", - поділилася Меган, зазначивши, що Арчі дуже задоволений, що в нього є сестричка.

Також вона запевнила, що Гаррі вельми сподобалося жити в Америці, і вони з ним тепер щасливі.

Маркл показала ДеДженерес свіже фото Арчі в їхньому домашньому курнику.

Яке хазяйновите дитя!

Нагадаємо, востаннє королева Єлизавета бачила правнука аж восени 2019-го року. Меган та Гаррі тоді вивезли малого до Канади, буцімто просто в сімейну відпустку, але повернулися до Британії вже без нього, щоби ошелешити королівську сім'ю та весь світ заявою про "Мегзіт".

Як відомо, імені Меган Маркл немає в свідоцтві про народження її сина.

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