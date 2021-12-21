"Впораємося заради сина": дружина Павліка нарешті прокоментувала їхній конфлікт

Дружина співака Віктора Павліка, Катерина Репяхова нарешті трішки прояснила ситуацію навколо їхнього з чоловіком конфлікту.

У сторіс Катя, не вдаючись у деталі, запевнила, що вони з Віктором Франковичем впораються з усім заради сина Михасика.

18-го грудня Катя повідомила, що чоловік її образив, і їхній шлюб під загрозою

Репяхова зазначила, що її чоловік – дуже добрий, і його переконали в тому, що він винен у смерті сина Павла і у всіх негараздах його ексдружини Лори.

Під "іншою людиною" Репяхова має на увазі ексдружину Павліка, Лору Созаєву

Однак тепер Віктор готовий працювати з психологом, щоби позбутися почуття провини та зберегти свою нинішню сім’ю.

Загострення чергових розбірок Павліків та Лариси Созаєвої почалося ще в жовтні, коли остання заявила, що екс виселяє її з квартири. Після цього Репяхову атакували боти у соцмережах, і вона пожалілася, що її хочуть знищити.

Віктор Павлік публічно звертався до Созаєвої та обіцяв віддати усе, що вони разом нажили. А от його дружина Катя пізніше заявила, що не віддасть Лорі ні копійки з їхнього сімейного бюджету. Пізніше Репяхова подала судовий позов на Созаєву.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Заплакана дружина Павліка зізналася, що він її образив: Не певна, що ми після цього будемо разом

"Найщасливіший малюк у світі": синові Павліка та Репяхової виповнилося півроку. ФОТО

"Уже набридло": Павлік зізнався, що мріє, щоби його жінки дружили