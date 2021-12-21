"Впораємося заради сина": дружина Павліка нарешті прокоментувала їхній конфлікт
Дружина співака Віктора Павліка, Катерина Репяхова нарешті трішки прояснила ситуацію навколо їхнього з чоловіком конфлікту.
У сторіс Катя, не вдаючись у деталі, запевнила, що вони з Віктором Франковичем впораються з усім заради сина Михасика.
Репяхова зазначила, що її чоловік – дуже добрий, і його переконали в тому, що він винен у смерті сина Павла і у всіх негараздах його ексдружини Лори.
Однак тепер Віктор готовий працювати з психологом, щоби позбутися почуття провини та зберегти свою нинішню сім’ю.
Загострення чергових розбірок Павліків та Лариси Созаєвої почалося ще в жовтні, коли остання заявила, що екс виселяє її з квартири. Після цього Репяхову атакували боти у соцмережах, і вона пожалілася, що її хочуть знищити.
Віктор Павлік публічно звертався до Созаєвої та обіцяв віддати усе, що вони разом нажили. А от його дружина Катя пізніше заявила, що не віддасть Лорі ні копійки з їхнього сімейного бюджету. Пізніше Репяхова подала судовий позов на Созаєву.
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