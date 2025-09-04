"Чому тільки мудаки роблять такі сюрпризи?": Гросу здивувала вчинком свого колишнього

Співачка та актриса Аліна Гросу розповіла про несподіваний жест одного зі своїх колишніх. Який сюрприз він для неї неочікувано влаштував, вона показала в Instagram.

"Сьогодні мою гримерку на знімальному майданчику "Голос серця" завалив квітами один чоловік. Я не змогла їх підрахувати, знаю, що тільки велетенських троянд тут 160", - похвалилася 30-річна Аліна.

Співачка показала, що побачила у своїй гримерці

"Це квіти від мого колишнього. Чому тільки мудаки роблять такі сюрпризи? Ви б пробачили за такий подарунок? А як зараз моєму чоловіку від таких вчинків колишнього?", - поцікавилася вона.

Несхоже, щоби Аліна була вкрай роздратована такою витівкою колишнього

Екс несподівано завалив Гросу квітами

Нагадаємо, з ексів Аліни достеменно широкому загалу відомо лише про одного: її першого чоловіка Олександра Комкова. Пишне весілля в Італії обійшлося батькам нареченої в 100 тисяч доларів, але шлюб протривав менше року, а причиною розлучення стало захоплення молодика іншою жінкою. Згодом Гросу розказувала, що Комков жив за її гроші, ще й принижував.

Після розриву з ним Аліна закрутила роман із актором, якого в своїх розповідях умовно називала "Андрієм". Справа мало не дійшла до весілля, аж раптом артистка дізналася про його численні зради, зокрема з трьома жінками одночасно.

Як відомо, зараз Аліна Гросу заміжня за 41-річним російським актором Романом Полянським, якого воліє не світити в мережі.