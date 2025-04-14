Брітні Спірз показалась у мереживній білизні та чоботах і згадала, коли не почувалася красивою. Фото

Американська співачка Брітні Спірз, яка минулої весни фіналізувала розлучення зі своїм третім чоловіком, фітнестренером, моделлю та актором Семом Асгарі, поділилася особистими зізнаннями про свої стосунки з колишніми партнерами.

У своєму Instagram попдіва нульових опублікувала фото у мереживній білизні, в якій покрутилася перед камерою. Свій пікантний лук вона завершила чорними чоботами.

Також знаменитість розповіла, що раніше чоловіки часто не поважали її під час інтиму. Через це вона не почувалася красивою і впевненою.

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"Я можу виглядати дуже гарно, але я ніколи не роздягалася до білизни з чоловіком, щоб дійсно відчувати себе прекрасною і бажаною. Я навіть не брешу... Моя шафа була божевільною, тому що це був простір для моєї душі, і було занадто багато разів, коли мене не поважали в ліжку.

Якого хр**а мені взагалі ділитися цією насолодою, яку я отримую, коли відчуваю себе красивою? Я також знаю, наскільки жорстокий світ, але я все одно краще поділюся зі світом, ніж з чоловіками, які цілком і повністю зруйнували моє серце", — зізналася співачка.

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Брітні завжди вірила, що "серце ніколи не віддасть її в ліжко тому, хто може її знищити", але це сталося не один раз, що і "зіпсувало 6-річні та 2-річні стосунки".

У своїх роздумах зірка також закликала усіх берегти своє серце і не забувати про власну цінність.

"Життя триває, люди рухаються далі. Знайте свою цінність! Вчіться на помилках і завжди захищайте своє серце", — додала вона.

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Як відомо, Сем подав на розлучення після 14 місяців шлюбу. Офіційно — через "нездоланні розбіжності", хоча подейкували, що Брітні поводилась агресивно та зрадила коханого.

Пара познайомилася 2016-го на зйомках кліпу. У вересні 2021-го вони заручились, а наступного літа, після завершення опіки над артисткою, влаштували пишне весілля. Пізніше стало відомо, що співачка не змогла виносити дитину від Асгарі.

Нагадаємо, всі бойфренди Брітні підписували угоду про конфіденційність.

Також у Спірз є двоє синів від колишнього Кевіна Федерлайна: 19-річний Шон Престон і 18-річний Джейден Джеймс. До речі, на весілля мами хлопці не приходили.