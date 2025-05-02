Від немовлятка - до батька сімейства: Бекхем замилував архівними фото й підбив підсумки своїх 50 років

Девід Бекхем святкує ювілей: 50 років

2-го травня 50 років виповнилося британському футболісту Девіду Бекхему. Ювіляра у Instagram привітала дружина Вікторія, і сам він теж вирішив із нагоди свята написати великий пост.

Підбиваючи підсумки прожитої половини століття, Девід поринув у фотоархіви. У добірці, якою він поділився з підписниками, є кадри, на якій спортсмен іще зовсім мацьопа на руках у своєї мами, а на його ніжці бірка з пологового.

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"Коли я розмірковую про цей день народження, я дуже вдячний за багато речей у своєму житті: за команди, в яких грав, за товаришів, менеджерів, фанів, мою країну і за те, що був капітаном збірної Англії, за дітей, із якими познайомився через різні благодійні фонди, з якими працюю, за мою команду в бізнесі та за друзів, які мене оточують, я відчуваю, що мені справді пощастило", - зізнався Бекхем.

"Проте моїм найбільшим здобутком є і завжди буде моя родина, мої мама й тато, які багато чим пожертвували, щоби я зміг жити моєю мрією стати футболістом, мої сестри, яким доводилося супроводжувати свого брата у крижаній холоднечі, дивлячись, як я граю в футбол, і мої чудові ба і дідусь", - написав футболіст.

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"Моя дружина та найкращий друг упродовж 28 років та мої прекрасні діти: Бруклін, Ромео, Круз та Харпер, ви - причина, заради якої я щодня встаю з ліжка. Спасибі, що змушуєте мене всміхатися, і спасибі, що робите мене кращою людиною... Я так сильно вас усіх люблю і дякую за те, що робите сьогоднішній день таким особливим для мене... Ви - мій світ", - додав розчулений іменинник.

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Нагадаємо, як розповідала свого часу Вікторія, в Девіда вона закохалася з першого погляду. Щоправда, жінка не стала приховувати, що була тоді п'яненька.

Як відомо, подейкують, що Бекхем не завжди був вірний дружині. А ще злі язики кажуть, що Девід та Вікторія досі разом лише тому, що їм вигідно бути "брендом Бекхемів".